Roheliste väitel soovis "tuntud poliitikategelane" neid ära osta

Erakond Eestimaa Rohelised teatasid esmaspäeval, et "tuntud Eesti majandus- ja poliitikategelane" pakkus neile tehingut, et Rail Balticu toetamise eest makstakse tänutäheks kinni kohalike valimiste kampaania. Pakkuja nime keeldusid nad siiski avalikustamast.

Eestimaa Roheliste esimehe Züleyxa Izmailova sõnul võttis mai teises pooles temaga ühendust "tuntud majandus- ja poliitikategelane", kes andis teada, et tal on rohelistele seoses lähenevate valimistega vägagi konkreetne ettepanek.

Kuna pöördujal oli asjaga kiire, soovis ta võimalikult ruttu isiklikult kokku saada. Mõned päevad hiljem toimunud kohtumisest võtsid lisaks pöördujale ja Izmailovale osa ka kaks Eestimaa Roheliste juhatuse liiget - Aleksander Laane ja Olev Andres Tinn, seisab erakonna pressiteates.

"Olin veendunud, et juttu tuleb linnapea kandidaadi kohast ja erakonna nimekirjas kandideerimisest, kuid suur oli üllatus, kui tehti hoopis ettepanek kogu meie valimiskampaania kinni maksta, kui me oma meelsust Rail Balticu osas muudame," ütles Izmailova, kelle sõnul saab kampaaniakulude puhul rääkida üsnagi suurest summast.

"Me püüdsime ettepaneku esindajat veenda oma argumentide õigsuses, ent sellest ei tulnud paraku midagi välja ja sinna see jutt lõppeski," märkis Izmailova. "Loogiliselt võttes on Rail Balticu joonlauatrassi pooldajatel vesi päris ahjus – lauale pole panna enam ühtki veenvat argumenti ja just seepärast tuldigi poolehoidu ostma."

Nime ei ütle

Laane sõnul leppisid nad kolmekesi kokku, et ei avalikusta tehingut pakkunud inimese nime, kuna seda oleks raske tõestada.

"Meil pole kombeks kohtumistel vestlusi lindistada," ütles Laane ERR-ile, lisades, et avalikustamise korral oleks antud inimesel võimalik nad kohtusse kaevata.

Pressiteade edastati tema sõnul selleks, et näidata, milliseid vahedeid Rail Balticu rajamise nimel kasutatakse.