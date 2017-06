YIT ja Lemminkäinen ühinevad

"Lemminkäinen ja YIT on mõlemad üha rahvusvahelisemad tugevad Soome ettevõtted, milledel on enam kui 100 aastat ajalugu, mitmekülgne oskusteave ja tugev positsioon tegevusvaldkondades. YIT ja Lemminkäineneni ühendamine loob tugeva Põhja-Euroopa tegija ja uuendaja," ütles YIT nõukogu esimees Matti Vuoria börsiteate vahendusel.

"See ainulaadne ühinemine Soome ehitusturul loob Põhjamaade skaalal märkimisväärse ettevõtte. Ühendettevõttel on tugev finantspositsioon, tugeb rahavoog ja üle 100-aastane ehituskogemus. Ühinemisel tekkivad sünergiad on märkimisväärsed. Need võimaldavad ühendfirmal tõusta konkurentsivõimeliseks tegijaks Põhja-Euroopa turgudel," ütles Lemminkäineni nõukogu esimees Berndt Brunow.

"Ühinemine on strateegiliselt oluline samm mõlemale ettevõttele ja see loob aluse kasvamaks Põhja-Euroopa juhtivaks linnaehituseettevõtteks. Ma usun, et ettevõtete ühendamine loob tegija, mille aktiivne arendustöö veelgi parandab kliendikogemust ja suurendab ettevõtte konkurentsivõimet. Ühendamine loob ka ettevõttesiseseid karjäärivõimalusi, näiteks olulistes projektides, mis ühendavad infrastruktuuri, äripindade ja eluruumide ehitamist," ütles YIT juhatuse esimees Kari Kauniskangas.

Ühinemine loob tugeval rahanduslikul alusel ettevõtte, mille kasvu ja kasumlikkuse aluseks on linnaarendus segment. Ühendettevõtte ärivaldkonnad täiendavad ja tasakaalustavad teineteist ja muudavad kontserni majandustsüklite suhtes vähem tundlikuks.

Hinnanguliselt hakkab YIT ja Lemminkäineni ühendettevõtte käive moodustama umbes 3,4 miljardit eurot aastas ja kasum 85 miljonit eurot aastas. Kokku loodavad ettevõtted ühendamise käigus aastaks 2020 kokku hoida 40 miljonit eurot aastas. Ühendettevõttes hakkab töötama kokku 10 000 inimest 11 riigis.

Tehniliselt liidetakse Lemminkäinen YIT-iga, nii et Lemminkäineni aktsionäridele hakkab kuuluma 40 protsenti ühendfirmast ja YIT aktsionäridele 60 protsenti.

Tehingu jõustumine vajab muuhulgas konkurentsiametite nõusolekuid ja ettevõtete 12. septembril toimuva aktsionäride üldkoosolekute heakskiite.

Kava kohaselt võiks ühinemine toimuda kas käesoleva aasta 1. novembril või siis 2018. aasta 1. jaanuaril.

Soome ehitusfirmad YIT ja Lemminkäinen tegutsevad Soomes, Venemaal, Rootsis, Norras, Taanis, Eestis, Lätis, Leedus, Tšehhis, Slovakkias ja Poolas.