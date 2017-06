Riigikogu võttis vastu maksuseaduse kobareelnõu

Baltikumi suurim meediakontsern Eesti Meedia teatas juuni alguses, et on alustanud läbirääkimisi kinnisvaraportaali City24 Eesti ja Läti üksuste ostmiseks, ja ehkki otsus eeldab konkurentsiameti kontrolli, pole koondumisteadet seni ametile esitatud. Pindi Kinnisvara esindaja sõnul tundub kahe portaali tegevus väga sarnane ja nende omandisuhted on tekitanud viimastel aastatel küsimusi.