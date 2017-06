Kommunaalamet: teetrassi muutmisel kuivaks remmelgas ilmselt varsti

Remmelgat kaitsvad aktivistid kodanikuühendusest Eesti Metsa Abiks on puu juures telkinud ja seisavad selle maha raiumise vastu. Välja on pakutud, et tee trassi tuleks muuta või koguni puud ennast teise kohta nihutada.

Reio Vesiallik ütles ERRile, et kommunaalamet teetrassi muutmist ei kaalu.

"Projekt on saanud kõik vajalikud load ja kooskõlastused ja ehitada on vaja projekti järgi," nentis ta.

Vesiallik tõi välja, et projekti koostamisel hinnati puu seisukorda ja tehti kindlaks tema vanus. Selles paigas ei olnud teistsugune lahendus kui puu maha raiumine võimalik ning raieloa on välja andnud Tallinna keskkonnaamet, mistõttu ei ole kommunaalametil olnud põhjust kahelda.

"Hõberemmelgate eluiga ongi sadakond aastat, aga seda juhul, kui nende elutingimusi ei muudeta."

"Meie ekspertiis ütleb, et see puu on umbes sada aastat vana," rääkis kommunaalametnik. "Enne ei saa täpset vanust teada, kui saab ringe lugeda, aga ekspert, kes projekteerimise käigus puud hindas, arvab, et ta on umbes saja-aastane".

Ta lisas, et hõberemmelgate eluiga ongi sadakond aastat, aga seda juhul, kui nende elutingimusi ei muudeta.

"Täna, kui tee-ehitusega sealt kas või kõrvalt mööda minnakse, rikutakse veerežiim, mis tähendab, et see puu on meil kahe aastaga surnud," tõdes Vesiallik.

Puu säilitamise kaitsjad on väitnud, et selle ala detailplaneering on salastatud, selle väite lükkas aga Vesiallik tagasi, märkides, et jutt detailplaneeringust on arusaamatu, kuna tegu on hoopis ehitusprojektiga.

"Projekti osas toimus avalik arutelu 2016. aasta aprillis, kus kõigil asjast huvitatutel oli esiteks võimalus avalikustamisel kaasa lüüa ja teiseks esitada omapoolsed ettepanekud. Neid ka tehti ja nendega ka arvestati. Keegi tookord ei juhtinud tähelepanu, et selle puuga peaks midagi erilist ette võtma," rõhutas ta.

Vesiallik kinnitas, et projekt viiakse ellu ette nähtud kujul, lähtuvalt ehitus- ja raieloast.