Puhkepäevadele sattuva riigipüha eest vaba päeva ei tule

Riigikogu põhiseaduskomisjon arutas esmaspäeval kollektiivse pöördumise alusel tehtud ettepanekut lisada puhkepäev, kui rahvuspüha või riigipüha langeb nädalavahetusele ja leidis, et see ei ole põhjendatud.

"Mis puudutab nädalavahetuse riigipüha üle viimist esmaspäevale siis selles osas põhiseaduskomisjonis pooldavat arvamust ei sündinud. Selles osas on ettepanek see algatus tagasi lükata," ütles põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants ERR-ile.

Sotsiaaldemokraatide esindaja Ivari Padar ütles, et sotsid on selle poolt, et puhkepäevadele jäävate pühade puhul saaks ühe puhkepäeva juurde. "Kui rääkida paarist päevast aastas, siis see majanduslik mõju SKT-le on sisuliselt olematu," ütles Padar.

Padar rääkis, et sotsid toetasid ka ülestõusmis püha teise päeva riigipühaks.

Reformierakondlane Arto Aas ütles, et erakond on seisukohal, et uusi usupühasid Eestis kehtestama ei peaks. "Kuna uute puhkepäevade andmine puudutab eelkõige avalikku sektorit, siis me oleme seisukohal, et avalikus sektoris täiendavate puhkepäevade andmine ei ole hetkel põhjendatud ja vajalik," ütles Aas.

"Ka lisapuhkepäevade asjus me oleme veendunud, et neid ei ole Eestis hetkel vaja. See vähendaks avaliku sektori pakutavate teenuste kvaliteeti," sõnas ta.

Aas lisas, et erasektoris on võimalik kõiges omavahel eraldi kokku leppida.

Arutati ka Ülestõusmispüha teise päeva muutmist riigipühaks ja selles osas jätkub arutelu sügisel.