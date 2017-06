Ministeerium kavatseb keelata alaealistele solaariumikülastused

Vastavat keeldu peavad vajalikuks nii tervisespetsialistid kui ka solaariumid ise, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Teaduslikult on tõestatud, et ultraviolettkiirgusel, kaasa arvatud ka sellel, mida kasutatakse solaariumides, on seos vähki haigestumisega.

"Põhipõhjus on, et WHO on lisanud solaariumi esimese grupi kantserogeeni hulka ning seos vähkihaigestumisega on tõestatud," ütles sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna peaspetsialist Kristo Kleemann.

Solaariume esindava MTÜ Eesti Solaariumikoja esindaja Paul Pilmani sõnul tuleb aga solaariumis päevitada mõõdukalt ning mõõdukalt on see tervisele isegi kasulik, sest keha vajab päikest ja d-vitamiini. Samas on alaealiste puhul Pilmani sõnul probleemiks nende vähene teadlikkus.

"Me leiame, et seda võiks piirata alaealiste teadlikkuse puudulikkuse tõttu ja vähese kontrollmehhanismi tõttu. Alaealine võibolla ei suuda enda jaoks otsustada, mis on mõõdukas päevitamine ja on risk, et ta päevitab liiga palju," ütles Pilman.

Pilmani sõnul on solaariumikoda tegelikult juba rohkem kui viis aastat seda muudatust oodanud. Käibelangust Eesti päikesekeskustele ta ette ei näe.

"Kui nüüd vaadata seda laiemalt, siis me ei leia, et alaealisi oleks väga palju Eestis, kes käiksid solaariumis. Näiteks 1,5 protsenti seal, kus registreeriti kliente, päevituskeskustele see olulist mõju ei avalda," kinnitas ta.

Nii Kleemann kui ka Pilman tõid välja, et solaariumide piiramine alaealistele ei ole tegelikult midagi uut ning see on osa ülemaailmsest trendist.

"Riigid liiguvad sinnapoole, et keelustada. Praegu on see alaealistele keelatud Prantsusmaal, Suurbritannias, Saksamaal, Belgias. Liigutakse järjest sinnapoole ka nendes riikides, kus hetkel veel ei ole," ütles ta.

Kleemanni sõnul on kavas uus rahvatervise seaduse eelnõu valitsusele saata järgmise aasta aprillis.