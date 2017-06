EL ja Suurbritannia alustasid lahkumiskõnelusi

"Täna alustame läbirääkimisi Ühendkuningriigi korrastatud lahkumiseks Euroopa Liidust," ütles EL-i pealäbirääkija Michel Barnier Brüsselis Briti Brexiti-ministrit David Davist tervitades.

Davise sõnul loodab Suurbritannia kõnelusi alustades "positiivset ja konstruktiivset nooti", millega tohutut hulka erimeelsusi lahendama asuda.

"Hoolimata eelmise aasta referendumist on meid ühendavat rohkem kui seda, mis meid lahutab," ütles Davis.

Barnier rõhutas, et läbirääkimised, mis peaksid viima Suurbritannia lahkumisele EL-ist 2019. aasta märtsiks, "peavad eeskätt tegelema Brexitist põhjustatud ebakindlustega, ennekõike inimeste jaoks, kuid ka nende jaoks, kes EL-i poliitikast kasu saavad, samuti piiriküsimustega, mis puudutavad ennekõike Iirimaad".

Johnson: London ootab õnnelikku Brexitit mõlemale osapoolele

London loodab, et esmaspäeval Suurbritannia ja Euroopa Liidu vahel algavad Brexiti-läbirääkimised annavad mõlemale osapoolele positiivse tulemuse, ütles Briti välisminister Boris Johnson.

"Ma arvan, et kogu protsess viib õnneliku lahenduseni, mida on võimalik teha au ja kasuga mõlemale osapoolele," ütles Johnson, suundudes EL-i välisministrite kohtumisele Luxembourgis.

Berliin: EL ei taha Suurbritanniat Brexiti pärast karistada

Euroopa Liit ei soovi Suurbritanniat lahkumise eest karistada, kuid Brexit ei tule kasuks ei Londonile ega ülejäänud blokile, ütles esmaspäeval Saksa asevälisminister Michael Roth.

"Me peame kaitsma oma huve EL 27-na, kuid me ei soovi Suurbritanniat karistada," ütles Roth usutluses raadiojaamale RBB Inforadio.

Europarlamendi fraktsioonijuht: Londoni soovid on mõistatus

Euroopa Parlamendi Euroopa Rahvapartei fraktsiooni juht Manfred Weber ütles esmaspäeval enne Brexiti kõneluste ametlikku algust, et Londoni soovid on endiselt mõistatus.

"Suurim probleem on see, et meil pole mingit pilti, mingit aimu sellest, mida britid soovivad," ütles Weber usutluses Saksa raadiojaamale Bayern 2. "Teiste EL-i riikide positsioon on ühtne, kuid britid on kaoses."

"Asi ei ole ju nii, et Euroopa sooviks Suurbritanniast lahku lüüa, britid on need, kes tahavad EL-ist lahkuda. Nad peaksid meile viimaks ütlema, mis on nende eesmärk. Kuuleme vaid, et nad ei soovi "Norra mudelit" ega "Šveitsi mudelit", nad tahavad lahkuda tolliliidust, siseturult, tahavad piirata sisserännet. Kuuleme vaid seda, mida nad ei taha, kuid meil pole aimugi, milliseks kujunevad tulevased suhted," ütles Weber.