Londoni politsei: Grenfell Toweri põlengus hukkus 79 inimest

Londoni politsei teatas esmaspäeval, et nädal aega tagasi toimunud Grenfell Toweri põlengus hukkus täpsustatud andmete kohaselt 79 inimest. Selle arvu hulgas on nii need kortermaja elanikud, kelle surm on ametlikult kinnitatud, kui ka need, kes on teadmata kadunud, kuid "eeldatavalt surnud".

Politseijuht Stuart Cundy rõhutas pressikonverentsil, et lõplik hukkunute arv võib siiski veel muutuda, vahendas BBC.

Näiteks märkis ta, et viis inimest, kes esialgu teadmata kadunuks kuulutati, on praeguseks hoopis mujalt elavate ja tervetena üles leitud.

Cundy lisas, et põlengus kannatada saanutest viibib endiselt haiglas 18 inimest, kelle üheksa on kriitilises seisundis.

Politsei prioriteediks on praegu identifitseerida need inimesed, kes põlevasse majja jäid, ning nende säilmed võimalikult kiiresti varemetest ära viia. Samas hoiatas Cundy, et mõni hukkunu jääbki tõenäoliselt identifitseerimata ning kogu protsess võtab aega veel nädalaid.

Samuti lubas politseijuht, et põlengu põhjuste välja selgitamiseks algatatud menetlus saab olema väga ulatuslik.

79 people presumed dead in #GrenfellTower fire, police confirm; five have been formally identified https://t.co/t2ylhTjmQA pic.twitter.com/hFtJVhRbjq — BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 19, 2017

Five people who had been reported missing in #GrenfellTower fire have been found safe and well, police say https://t.co/Sz7ftM6mP3 pic.twitter.com/ptKaFrkFoy — BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 19, 2017

Suurbritannias korraldati esmaspäeval põlenguohvrite mälestuseks ka vaikuseminut.