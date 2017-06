Valik sõnavõtte Rail Balticu arutelult, tsiteeriti Lennart Merit ja piiblit

"Kasu on sotsiaal-majanduslik. Kulud, mida Eesti riigil tuleb kanda, on selle raudtee käivitamise ajal teatud ülalpidamiskulud, mida on hinnanguliselt kuni kaks miljonit aastas. Samas, kui projekt käivitub planeeritud kujul, siis on see raudtee ennast äramajandav ja riigile mingeid täiendavaid püsikulusid ei kaasne. Aga see sotsiaal-majanduslik tulu, mis Eesti riik sellest saab, on märkimisväärne ja selles suhtes on see projekt kindlasti väga oluline." (Erki Savisaar.)

"Viimasesse aega jääb mitu hästi kehva näidet sellest, kuidas valitsus ja tegelikult selle juhtpartei on üleolevalt ja kaunis rohmakalt suhtunud päeva tõsistesse küsimustesse, mis ühiskonnas ühe või teise suure otsusega seotult kerkinud on, ükskõik, olgu see siis näide riigimetsa nooremate kuusikute raiumisest, mille te siin nädal aega tagasi läbi surusite, või paraku ka üks Tallinnas pikalt oodatud suure liiklussõlme lahendus, kus tundub, et paljude kohalike inimeste ja olemasoleva keskkonnaga arvestamine on lihtsalt kõrvale lükatud. Mina pean Rail Balticut hästi oluliseks geostrateegilise tähtsusega projektiks. Seda olulisem on, et see ettevalmistus ja läbiviimine on tehtud vastutustundlikult, ettenägelikult ja läbipaistavalt." (Keit Pentus-Rosimannus.)

"Kadri Simson teatas meile suurte silmadega siin nädal tagasi, et raha tuleb riigieelarvest, et niimoodi käibki rahastamine." (Martin Helme.)

"Sotsiaal-majanduslik kasu ei ole mingi selline konkreetne number, mis laekub kuskile riigieelarvesse. See on üleüldine heaolu tõus Eesti riigis ja seda tunnetab iga inimene ise." (Erki Savisaar.)

"Veenge ümber need mehed ja naised, kes on täiesti veendunud, et see Rail Baltic ei ole hea projekt, alates sellest, et mitmeski küsimuses on see põhiseadusvastane, kulutab palju maavarasid ja ka see kiiruspiir, projektkiirus 240 kilomeetrit tunnis, ei ole kõige kasulikum kiirus. Visioneerige mõne sõnaga see, et need inimesed, kes on selle vastu, saaksid aru, et see on üks väärt asi." (Urve Tiidus.)

"Me võime sinuga jõudu rääkida, ma räägin paremini, vajaduse korral ma olen isegi suurem demagoog kui sina." (Igor Gräzin.)

"Kõik, kes seisavad pumba juures, neile pritsib natukene peale ehk nad kindlasti midagi saavad ja kui muud ei saa, siis nad saavad Rail Balticuga sõita Euroopasse." (Erki Savisaar.)

"Sellist üleolevat suhtumist omaks võttes lihtsalt võib kogu see rohmakas ja hoolimatu protsess hiljem kinni joosta. Ja võib takerduda uuesti täiesti pikkadesse venivatesse vaidlustesse." (Keit Pentus-Rosimannus.)

"Meie peaministrid on minu jaoks olnud isegi liiga entusiastlikud selle projekti kaitsmisel ja mina ei suuda tegelikult vaimustuda nendega võrdsel moel." (Jürgen Ligi.)

"Kui raudtee kiirus läheb üle 240, tuleb hakata ehitama raudteele kaldeid, kurvidesse, et kiired rongid saaksid selle kurvi kiiresti ära võtta. Ja kui sellesama kalde peale sõidab Aegna kaubarong, siis on oht, et ta lihtsalt läheb külili seal." (Erki Savisaar.)

"Kas kõigele vaatamata peab ikka, nui neljaks, selle projekti läbi pressima, vaatamata igasugustele mõistlikele kaalutlustele või nende mitte olemasolule?" (Henn Põlluaas.)

"Kogu aeg jäetakse meile mulje, nagu meil puuduks üldse ühendus Euroopaga, et me olemegi nagu mingisugune saar, Atlantis, mis on mere põhja vajunud ja näe, kuidagi ei saa välja. Nüüd on tarvis ehitada üks raudtee, mis meid mere peale viib. See ei vasta ju tõele, me ei ole Euroopast ära lõigatud, ma alles käisin seal, Saksamaal ja käisin mujal riikides ka." (Mart Helme.)

"Sõiduaeg Tallinnast Brüsselisse on sama pikk kui Islandilt ja minu arvates see on probleem." (Erki Savisaar.)

"Ma meenutan, et Lennart Meril oli kunagi unistus, et 6–7 tunniga peaks saama Berliini. Kas see unistus saab nüüd teoks ja mis meie elus paremaks muutub?" (Kristen Michal.)

"Lennart Meri unistus on ammu täitunud. Tallinnast saab Berliini väga mugavalt ja kiiresti, lausa kahe tunniga, ja seda tänu lennuühendustele." (Jaak Madison.)

"Ma tuletan meelde, et kui siin mõni aeg tagasi Islandil üks vulkaan otsustas purskama hakata, näitas suuremat aktiivsust, siis kogu lennuliiklus oli maas ja kui teistel Euroopa riikidel olid piisavalt head ühendused raudteega ja neid väga palju see lennuühenduse puudumine ei mõjutanud, siis Eestile oli see tõsiseks probleemiks." (Erki Savisaar.)

"Mis on see Eesti ühiskonna häda või võlu, et me selliste suuremahuliste objektide puhul jõuame tegelikult siin saalis debati, ütleme, sellise negatiivse foonini?" (Andres Metsoja.)

"Eesti elanikes on lahti see lihtne asi, et nad lihtsalt ei usalda valitsusi, sest järjest, ükspuha, missugust objekti me vaatame, järjest selgub, et sinna on kas lihtsalt raisatud raha või väga suur osa sellest rahast on lihtsalt ära varastatud, korruptiivsel teel ära varastatud. Ja seda jama me ju ometi jälle ei taha siia Eestisse." (Artur Talvik.)

"Ma võtsin kaasa piibliraamatu. Ja kuna mul on aega, siis ma tsiteerin seda kohta, mida on tsiteerinud korduvalt Dostojevski. Johannes ilmutusraamat, kiri Laodikeia kogudusele: "Ja Laodikeia koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb Aamen, ustav ja tõeline Tunnistaja, Jumala loodu Algus: Ma tean sinu tegusid, et sa ei ole külm ega kuum. Oh oleksid sa ometi külm või kuum! Aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, siis tahan ma sind välja sülitada oma suust." Aamen. Need, kes ei ole selle Rail Balticu poolt, ehk jätkub mehisust seda miskitmoodi ka väljendada. Ärge olge kuumad ega külmad – või nagu Jaak Madison siin Muuli kohta ütles, ei vedelad ega ei seisa –, vaid olgu teil oma arvamus!." (Igor Gräzin.)

"Tegelikult on sellest Rail Balticust saanud omaette nagu selline usuküsimus, kas ollakse poolt või vastu. Argumendid ühele ja teisele poole need tegelikult enam ju ei tööta. Vaatame nüüd tegelikult, mismoodi on see raudteeusk Eestis siis varem toimunud. Esimene raudtee ilmus Eestisse 1870. aastatel, 130 aastat tagasi. Mäletavasti siis kirjutati ajalehtedes, kuidas lehmadel jääb piimaand kinni ja sädemed panevad majad põlema ja üleüldine kahju, mis selleks kõik tõuseb. See oli väga selge usk." (Jaanus Marrandi.)

"Tuletaksin meelde, et kuni opositsioonis istumiseni oli Keskerakond Rail Balticule vastu. Koputaksin eriliselt kõikidele saadikutele südamele, kes peavad minema ja seda seletama oma valimisringkondades, kuidas on see kannapööre juhtunud, kuidas selliste sigadustega kaasa minnakse. Minu jaoks on see seletamatu. Minu jaoks on see mõistetamatu. Minu jaoks on sellega Keskerakond täielikult oma usaldusväärsuse hävitanud." (Martin Helme.)

"Kõigepealt ei ole minus tehnokraati nii palju, et ma ostaksin ära neid argumente arengust. Minus on liiga palju loodusteadlast, millena minu haridus algas, ja siiski ka ühiskonnateadlast. Kui kogu see projekt põhiliselt seletatakse ära sellega, et siin on sotsiaalmajanduslikud kasud, siis niipalju kui minus tehnokraati on, ma ütlen, et see on peaaegu mõõdetamatu argument. See on väga kunstlik, väga vastuoluline ja auke täis." (Jürgen Ligi.)

"Me ei pea igal pool olema punane latern /.../ Me oleme Euroopa Liidu ääremaa geograafilises mõttes. Seda ei muuda mitte miski, aga seda saab leevendada sarnaste asjadega nagu Rail Baltic. " (Toomas Kivimägi.)

"Ikka tekivad kultuurilised vastuolud isand Kivimäega. Isand Kivimägi, kui ma noor olin, siis see sõnapaar "punane latern" tähendas hoopis midagi muud, ma pean tunnistama. Ma ei oska kuidagi aru saada, mis tähenduses teie seda ütlesite." (Jüri Adams.)

"Aastal oli siis 1936, kui Šveitsis rahvusvahelisel konverentsil arutati Balti ekspressi küsimusi ja väga suur mure oli, et rong oli aeglane ja just nimelt meie naabrid Balti riigid ei olnud asunud tegutsema selles suunas, et saaks kiiremini rongiga sõita." (Andres Metsoja.)

"Ma käisin korraks saalist väljas ja kui ma tagasi tulin, siis ma tundsin, siin saalis haiseb. Siin haiseb arguse ja kasuhimu järele." (Martin Helme.)

