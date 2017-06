Põhja päästekeskuse pressiesindaja Indrek Hirs ütles ERRile, et põleng puhkes neljakorruselises majas ning kannatada sai üks mees, kes viidi haiglasse.

Kaks inimest vaatas kiirabi üle sündmuskohal.

Kahtlustatakse, et tegu võis olla gaasiplahvatusega. Põlema on süttinud ka katus ja pööning, käimas on kustutustööd.

Kella 15.15 ajal teatas päästeamet, et Nisu tänav suleti liikluseks ja autojuhid peaksid valima teise marsruudi. Põlengust leviva suitsu tõttu soovitab päästeamet ümberkaudsetes majadses sulgeda aknad ja uksed ning võimalusel hoone ventilatsioon välja lülitada.

Kohalikud elanikud kirjutasid sotsiaalmeedias, et kosta oli pauku, mis pani aknaklaasid värisema, ning piirkonnas on tugevalt tunda suitsuhaisu.