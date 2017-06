Jüri Mõis: mina pakkusin rohelistele raha

Ärimees Jüri Mõis tunnistas, et tema oli see, kes pakkus rohelistele nende kohalike valimiste kampaania finantseerimist. Vastutasuks soovis Mõis muutust roheliste suhtumises Rail Balticusse.

Mõis ütles ERR-ile, et kohtus rohelistega 24. mail. "Ma käin rahastus kaenlas ühest ja teisest erakonnast läbi, et otsida, kellega ma leiaksin ühised rajad. Ja otsin mõttekaaslasi, kellega koos kandideerida," rääkis Mõis.

Mõis, kes tõsiselt kaalus roheliste nimekirjas kandideerimist, ütles, et Rail Balticu koha pealt läksid nende seisukohad lahku.

"Ma üritasin neid ümber veenda. Kogu maailma rohelised on alati raudteede, rongide poolt ja autode vastu. Ma arvasin, et ma suudan neid veenda selles, et nad on teinud väikese strateegilise vea," rääkis Mõis.

Mõis jätkas, et kuna aga talle roheline liikumine väga meeldib, siis pakkus ta, et oleks valmis korraldama kogu roheliste kampaania rahastamise, tingimuseks kannapööre Rail Balticu küsimuses.

"Mul on palju sõpru, kes on endised ja praegused ärimehed, ma saaksin sellega hakkama. Ma olen seda tööd ju enne ka teinud. /.../ Ega ma ei mõelnud, et ma võtan kuskilt oma kontolt välja 200 000 ja teen neile ülekande 200 000, seda ma ei mõelnud," täpsustas.

"Ma tahaks selle rongiga sõita, ma näen selles tohutut kasu," lisas Mõis ja rõhutas, et mingit isiklikku kasu ta Rail Balticust ei saa.

Mõis lisas veel, et kavatseb sügisel valimistel kindlasti kandideerida, aga veel ei ole selge, millise erakonna nimekirjas.

Kaalumise all on ka valimisliidu moodustamine.

Izmailova: meie põhimõtted ei ole müüdavad

Roheliste esimees Züleyxa Izmailova kinnitas ERR-ile, et tõepoolest oli raha pakkujaks Jüri Mõis. "Kuna ta on nüüd üles tunnistanud, siis pole ka minul midagi varjata. Nii see on, jah," ütles roheliste juht.

"Meie põhimõtted ei ole müüdavad, kuigi tundub, et selline tava on Eesti poliitikas üsna tihe. See teeb kurvaks. Me ei ole harjunud selliste asjadega," lisas Izmailova.

Jüri Mõisa arvamust, et rohelisted peaksid just raudteed toetama kommenteeris Izmailova järgmiselt. "Iga rongi peale ei saa küll halleluuja öelda ja käsi kokku lüüa. Rail Baltic ei ole ilmselgelt roheline projekt. Raudteed on võimalik teha loodustsäästvalt, aga praegusel juhul Rail Baltic seda kindlasti ei ole," ütles Izmailova.

Erakond Eestimaa Rohelised teatas esmaspäeval, et "tuntud Eesti majandus- ja poliitikategelane" pakkus neile tehingut, et Rail Balticu toetamise eest makstakse tänutäheks kinni kohalike valimiste kampaania. Pakkuja nime keeldusid nad siiski avalikustamast.