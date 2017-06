Venemaa kaitseministeerium teatas esmaspäeval, et neil on kavas võtta sihikule kõik "lendavad objektid", mida märgatakse Süüria piirkondades, kus tegutsevad Vene lennukid.

Moskva tegi avalduse pärast seda, kui USA sõjalennuk tulistas Raqqa provintsi kohal alla Süüria õhuväe lennuki, vahendas Reuters.

Washingtoni teatel tulistati Süüria režiimiväe lennukit pärast seda, kui see oli visanud pomme USA toetatud üksuste lähedale. Damaskus omakorda väitis, et alla tulistatud lennuk oli ISIS-e vastu suunatud operatsioonil.

Vene kaitseministeerium teatas ka seda, et nad peatavad alates 19. juunist USA-ga lennuohutust puudutava sidepidamise. Tegemist on kontaktliiniga, mis on mõeldud võimalike Süüria kohal tekkivate lennuintsidentide ennetamiseks.

Moskva väitel ei kasutanud USA poolt seda suhtluskanalit, kui otsustas Süüria valitsusväe lennuki alla tulistada.