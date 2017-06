Aab: Setumaa Põlva maakonnaga ühendamiseks on kaalukamaid argumente

Kui veel aasta algul taheti kaks tulevase Setumaa valda liita Võrumaaga, siis nüüdseks on kaalukauss kaldumas Põlvamaa kasuks, kus juba praegu elab kaks kolmandikku tulevase Setumaa valla elanikest. Valitsus võtab otsuse vastu ilmselt veel jaanipäevaks.

Riigihalduse minister Jaak Aab (KE) meenutas, et talvel arutati esmalt võimalust liita tulevane Setumaa vald Võrumaaga - see tähendaks, et Põlvamaa jääks ilma kahest praegusest vallast, Mikitamäest ja ja Värskast. Kui aga uus ühendvald liidetaks Põlvamaaga, jääks Võrumaa ilma Meremäest ja Misso vallas asuvast Luhamaa piirkonnast.

Kohalikele on maakondlikust kuuluvusest olulisem hoopis ühise Setumaa valla moodustumine, mida toetas talvel 76 protsenti selle tulevase piirkonna elanikest. Loodavasse Setumaa valda hakkavad kuuluma Meremäe, Mikitamäe ja Värska vallad ning Misso vallast eraldatav Luhamaa piirkond.

Seda, et kõik kohalikud ei soovigi seisukohta võtta, viitab ka minister Aab.

"Kaks volikogu on öelnud, et peaks kuuluma Põlvamaale, üks volikogu arvab, et nad ei peaks üldse kuhugile ühinema, üks volikogu ei ole arvamust avaldanud,” võttis Aab intervjuus ERR-ile positsioonid kokku.

Lisaks on valitsus kuulanud ära ka maavanemate ja kohalike inimeste arvamuse, mille pinnalt tulevase ühendvalla maakondlik kuuluvus otsustada.

"Argumente on nii ühele kui teisele poole, aga viimasel ajal on tugevamad argumendid olnud Põlva maakonna poolt,” möönis Aab, rõhutades, et see ei peegelda tingimata kogu valitsuse seisukohta, kes asubki küsimust sel neljapäeval arutama. Otsuseni loodab valitsus jõuda nädala jooksul, kuid kui pikka vaidlust ei tule, võib jaanipäevaks otsus käes olla.

Argumentidena tõigi Aab välja selle, et kaks kolmandikku tulevase ühendvalla elanikke elab juba praegu Põlvamaa territooriumil, samuti on Põlvamaad kasutanud oma turundustegevuses argumendina mitmed suured ettevõtjad, näiteks Värska sanatoorium, seega on küsimus identiteeditunnetuses.

"Tõenäoliselt minu soovitus on, et ta võiks olla Põlva maakonna all," teatas Aab.

Neli probleempiirkonda

Lisaks Setumaa valla kuuluvusele võtab valitsus neljapäeval ette veel kolme piirkonna saatuse arutamise: Keila linna ja seda ümbritsevate valdade võimaliku kokkuliitmise, mida enamik kohalikke ei soovi; Haljala ja Vihula valla soovimatuse liituda Rakvere vallast ja Sõmeru vallast tekkiva liiduga ning saada kahekesi ühendvallaks; Luunja ja Nõo valdade liitmise vastavalt Tartu ja Luunjaga.

Möödunud nädalal otsustas valitsus Jaak Aabi ettepankekul Loksa linna liitmisest Kuusalu vallaga, luues sellega pretsedendi, sest Loksal on elanike arv vaid 2700, ehkki vastavalt haldusreformi seadusele peaks igas uues vallas olema vähemalt 5000 elanikku.