Izmailova ütles ERR-ile, et see on lähiaja küsimus. "Eks see varsti-varsti selgub," ütles ta.

Üle-eelmisel nädalal toimunud volikogu koosolekul valiti ametlik linnapeakandidaat Olev Tinni ja Züleyxa Izmailova seast.

ERR-i uudistetoimetuse tellitud Turu-uuringute AS-i üle 800 vastajaga küsitlusest selgus, et Züleyxa Izmailovat näeks järgmise Tallinna linnapeana üks protsent vastanutest.