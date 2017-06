Michal remmelgatülist: linnavalitsusel tuleks kõik dokumendid avalikustada

Reformierakonna Tallinna linnapea kandidaat Kristen Michal ütles ERRile, et Õismäe remmelga mahasaagimisest on saanud Tallinna linnavalitsuse saamatuse ja kodanike rahuliku vastuseisu sümbol.

"Konkreetne ettepanek - veel alles olevad linnavalitsuse liikmed võiksid nüüd kapi tagant peidust välja ronida ja asjast rääkida. Alustuseks teha kõigile kättesaadavaks dokumendid ja joonised. Seejärel saab hinnata, mida on võimalik teha, kui on tahe," sõnas ta.

Michali sõnul teab ta finantseerimise poolelt eelmise majandus-ja taristuministrina, et varu selleks on olemas ning venitamine on halvim võimalus.

"See pole esimene ega viimane projekt, mida vajadusel korrigeeritakse. Trassi muutmine ei ole kindlasti võimatu, valikud tuleks esitada. Tallinna juhtide asemel ma oleks ammu asunud avalikult kaaluma, mida saab teha. Vaikimine ja otsustamatus on küll halvim," lausus ta.

Linnapeakandidaadi hinnangul ei näe praegused linnajuhid suuremat pilti - inimesed tahavad linna kindlasti häid teid ja uusi ristmikke, kuid samamoodi oodatakse, et nende tegemisel arvestatakse või vähemalt suheldakse inimestega, sõnas Michal.

Küsimusele, kas kulukad lahendused nagu trassi muutmine või isegi mitte kuigi pika elueaga hõberemmelga nihutamine, mille võimalikkusele on viidanud Marek Strandberg, oleksid mõistlikud, vastas Michal, et peab õigeks, et uusi ristmikke tehes arvestatakse ka looduse ja õismäelastega.

"Kas see on kallis paluda? Nagu puu puhul, ei tea me keegi, kui palju meile eluiga on jäänud. Kuid Õismäel 30 aastat elanuna võin öelda, et sealne rohelus on linnaosa veetluse osa. Ma tahaks küll, et linnavalitsus ja Eesti kõige rohkem palka, ligi 9000 eurot kuus saav ametnik Taavi Aas nüüd pisut pingutaks lahenduse leidmiseks," lausus linnapeakandidaat.

Tallinna kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik ütles esmaspäeval, et hõberemmelgate eluiga on sadakond aastat, aga vaid juhul, kui nende elutingimusi ei muudata. Vaidluste keskmesse sattunud remmelga vanuseks on asjatundjad hinnanud umbes sada aastat ja kui tee-ehitusega sellesst kas või kõrvalt mööda minna, saab rikutud puu veerežiim ja pikka iga sel enam pole, rääkis ametnik.

Lisaks ütles Vesiallik, et ehitusprojekti avalik arutelu oli mullu aprillis ja sellel said kõik soovijad oma ettepanekuid esitada. Toona puu asjus tema kinnitusel erilisi ettepanekuid ei tehtud.

Projekti muutmine remmelga pärast maksaks 1,5 miljonit

Tallinna kommunaalameti ja keskkonnaameti esindajad leidsid esmaspäeval töökoosolekul, et Haabersti ristmiku rekonstrueerimisalas kasvava remmelga säilitamiseks projekti muutmine läheks hinnanguliselt maksma 1,5 miljonit eurot, vahendas BNS.

Projekti muutmine seiskaks Haabersti ringristmiku ja Paldiski maantee suunalise viadukti ehituse enam kui aastaks. See teeb omakorda küsitavaks rajatise rahastamise Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Lisaks tooks projekti muutmine paratamatult kaasa vältimatuid kohtuasju ettevõtetega, kelle maadele tuleks uus teetrass nihutada.

Paratamatus, millega tuleb ametnike teatel veel arvestada on, et ka projekti muutes ei jää hõberemmelgale sobivaid kasvutingimusi. Ehitise käigus saab vigastada juurestik ja tulevikus pärsib viaduktidel tehtava talvine kohustuslik libedustõrje puu normaalset arengut.

Haabersti ristmiku rekonstrueerimiseks väljastas linnaplaneerimise amet eelmise aasta 8. novembril ehitusloa number 1612271/20265.

Tallinna kommunaalamet on viinud läbi riigihanke ehitusloaga selle õiguse realiseerimiseks. Kogu ristmik valmib tuleva aasta oktoobris, kuid Paldiski maantee ehk Tallinna-Keila suunaline viadukt plaanitakse avada juba järgmise aasta mais.

Projekti maksumus on 14,967 miljonit eurot, hinnale lisandub käibemaks. Seda rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ja ehitab Nordecon AS.

Haabersti ristmik on statistika kohaselt olnud kõige õnnetusterohkem paik Eestis. Ümberehitus peaks tunduvalt suurendama ristmiku läbilaskvust ja muutma seal liikluse sujuvamaks.