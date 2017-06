Pariisis rammis auto politseibussi

Prantsuse meedia teatel lõid politseinikud autot juhtinud mehe uimaseks ning ta sai juhtunu käigus raskelt vigastada. Hiljem on ka väidetud, et mees on praeguseks juba surnud, vahendasid BBC, Le Figaro jt.

Väidetavalt oli mehel autos kaasas ka tulirelv või isegi mitu tulirelva.

Politsei on sündmuskoha ümber piiranud ning piirkonnas on liiklus peatatud. Võimude kinnitusel on intsident läbi ning olukord kontrolli all. Ükski politseinik ega ükski kõrvalseisjast tsiviilisik juhtunu tõttu viga ei saanud.

Kui alguses oli veel selgusetu, kas tegu oli terrorirünnaku või liiklusõnnetusega, siis hiljem teatas siseministeerium, et tegemist oli tahtliku kokkupõrkega ning Pariisi prokuratuuri terrorismivastane üksus on alustanud juhtunu asjus kriminaalmenetlust.

Prantsusmaal kehtib viimaste aastate terrorirünnakute tõttu endiselt eriolukord ning julgeolekujõud on kõrgendatud valmisolekus.

Aprillis, vahetult enne presidendivalimiste esimest vooru, leidis Champs-Élysées'l aset terrorirünnak, mille raames tulistati üks politseinik surnuks.