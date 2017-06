Pariisis rammis auto politseibussi, ründaja suri

Võimude sõnul olid autos tulirelvad ja lõhkeained, mis võisid olla ka plahvatuse põhjuseks, vahendasid Reuters, Le Figaro ja BBC.

Ründaja suunas oma auto politseisõidukite kolonni esimese sõiduki pihta.

Ükski politseinik ega kõrvalseisjast tsiviilisik juhtunu tõttu viga ei saanud.

Hetkel pole veel täpsustatud, kuidas ründaja surma sai - meedias on räägitud nii sellest, et vastasseisus politseiga sai ta surmavalt haavata, kui ka sellest, et surma saabus sõidukite kokkupõrke tagajärjel.

Hiljem kinnitas siseminister Gerard Collomb vaid seda, et kahtlustatav suri ning et juhtumi näol oli tegu rünnakukatsega.

Pariisi prokuratuuri terrorismivastane üksus on alustanud juhtunu asjus kriminaalmenetlust.

Politsei allikas ütles Reutersile, et ründaja oli julgeolekuasutustele oma varasema tegevuse tõttu tuttav.

Politsei piiras sündmuskoha ümber ning piirkonnas peatati liiklus. Võimude kinnitusel on intsident läbi ning olukord kontrolli all.

Prantsusmaal kehtib viimaste aastate terrorirünnakute tõttu endiselt eriolukord ning julgeolekujõud on kõrgendatud valmisolekus.

Aprillis, vahetult enne presidendivalimiste esimest vooru, leidis Champs-Élysées'l aset terrorirünnak, mille raames tulistati üks politseinik surnuks.