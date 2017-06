Fotod: NATO väed harjutasid Suwalki koridori kaitsmist

Kaks päeva kestnud õppustel Suwalki koridoris osales umbes 1500 sõdurit Leedust, Poolast, Suurbritanniast ja USA-st.

Suwalki koridor on umbes 100-kilomeetrine lõik Leedu-Poola piiril, mis piirneb läänes Kaliningradi oblasti ja idas Valgevenega.

Sõjalised strateegid on hoiatanud, et Suwalki koridor on NATO idatiiva Achilleuse kand. Selle hõivamine eraldaks kolm Balti riiki alliansist ja purustaks selle usaldusväärsuse.

Leedu president Dalia Grybauskaitė ütles esmaspäeval, et õppused saatsid "tugeva signaali NATO valmisolekust ja panustamisest selle regiooni julgeoleku tagamisse".

"Seistes silmitsi ohtudega, oleme kindlad endas, meie liitlastes ja kollektiivkaitse võimekuses," ütles Leedu riigipea AFP-le.

Leedu relvajõudude kõneisik kapten Donatas Suchiockis ütles, et "ühisõppused selles geograafilises punktis korraldati esmakordselt".

Tegemist oli osaga iga-aastasest USA-juhitavast õppusest Saber Strike.