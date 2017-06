Walmarti tippjuhid kaaluvad Cleveroniga koostöö laiendamist

Maailma suurima kauplusteketi Walmart Eestit külastavad tippjuhid kinnitasid, et on huvitatud koostöö laiendamisest pakiautomaate tootva Eesti firmaga Cleveron.

Seni on Cleveron saanud tellimuse tarnida Walmarti USA kauplustele 100 pakiautomaati. Cleveroni toodangu vastu on huvi ilmutanud ka britid ja hiinlased, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esmaspäeval kohtusid Walmarti kaks asepresidenti ja Cleveroni juht Eesti presidendi Kersti Kaljulaidiga.

"Walmarti juhtide eesmärk on saada kindlust, et Eesti on kaasaegne riik, et siin on turvaline, siis on võimekust toota, nad tahavad saada kindlust ja ka tänane visiit presidendi juurde aitab sellele kaasa," selgitas Cleveroni juhatuse esimees Arno Kütt.

Walmart on huvitatud koostöö laiendamisest Cleveroniga.

"Me oleme tellinud Cleveronilt 100 automaati ning arutame Cleveroniga tulevasi tellimusi ja üldse tulevasi arenguid, mis on meie jaoks väga tähtis," rääkis Walmarti asepresident John Peter Suarez.

Eestis toodetud pakiautomaadid võivad jõuda Walmarti poodidesse ka mujal kui USA-s.

"Walmart on väga suur rahvusvaheline ettevõte. Meie esindame Ühendriikide haru. Aga kolleegid Suurbritanniast ja Hiinast on mõlemad huvi väljendanud. Nii et ma usun, et hea toode, millega kliendid rahul on, levib kiiresti üle maailma," märkis Walmarti asepresident Mark Ibbotson.

Cleveroni toodangu eelis on Walmarti jaoks kiirus.

"Cleveroni robotid suudavad toimetada paki, mille süsteemi sisestame, kätte vähem kui 40 sekundiga ja anda klientidele kindluse, et nad saavad oma paki kätte igal ajal, igal pool ja kõik, mis nad tahavad vähem kui 40 sekundiga, ja me kingime oma klientidele aega ja aeg on tänapäeval kõige suurem väärtus," rõhutas asepresident Suarez.

Arno Küti sõnul on Cleveronil käimas läbirääkimised veel mitme välisfirmaga, mille nimesid ta esialgu siiski täpsustada ei soovinud.