Parlamendienamuse saanud Prantsuse presidendilt oodatakse tööturureformi

Macroni partei lõi parlamendivalimistel nö platsi puhtaks. Päevalehe Le Monde arvutuse kohaselt on kolmveerand rahvusassambleest nüüd uute tulijatega täidetud, põhiroll on siin olnud värskel presidendiparteil, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Esimest korda viiendas vabariigis toimub Rahvusassamblees põhjalik uuenemine. Parlament muutub mitmekesisemaks, nooremaks ja tugevamaks mitmekülgse professionaalse, vabatahtliku töö ja poliitilise kogemuse võrra. Aga ennekõike, ja lubage mul personaalselt selle üle rõõmustada, see on ajalooline hetk naiste esindatuse poolest rahvusassamblees," rääkis La République en Marche'i tegevjuht Catherine Barbaroux.

Uute tulijate hulgas on näiteks "matemaatika-nobeliks" kutsutud Fieldsi medali pälvinud matemaatik Cédric Villani. Või digiministriks tõusnud IT-ettevõtja Mounir Mahjoubi. En Marche-i toetajad leiavad, et saavutatud võit on piisav, kuigi vahepeal prognoositi neile veel suuremat edu.

Enamus ei ole rõhuv ja see on parem. See on parem parlamentaarseks debatiks ja eluks rahvusassamblees. Debatt on sisukam. See on suurepärane enamus," kommenteeris La République en Marche'i toetaja Veronique Tommasi.

Paremtsentristid ehk vabariiklased koos oma partneritega säilitasid rahvusassamblees ligi 140 kohta. Sotsialistide ja nende liitlaste vähem kui poolsada kohta viis juba partei juhi tagasiastumiseni.

Parlamenti pääsesid väikse esindusega ka paremäärmuslik Rahvusrinne ja vasakäärmuslik Jean-Luc Mélenchoni partei.

"Ma annan uuele võimule teada, et mitte meetritki sotsiaalsest õigusest ei anta neile ilma võitluseta," teatas liikumise La France insoumise ehk Allutamatu Prantsusmaa juht Mélenchon.

Presidendilt oodatakse ühe esimese asjana Prantsusmaa jäiga tööturu reformimist. Osalus valimistel jäi rekordiliselt napiks, vaid ligi 43% valijatest käis hääletamas.