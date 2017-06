Teisipäev tuleb vihmane

Eeloleval ööl pilvisus tiheneb. Pärast keskööd jõuab vihmasadu Hiiu- ja Saaremaale ja laieneb kiiresti mandrile. Puhub läänekaare tuul 4-9 meetrit sekundis, vastu hommikut pöördub tuul lõunakaarde ja tugevneb. Õhutemperatuur on 7 kuni 11, rannikul 13-14 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teisipäeva hommikul sajab suuremas osas Eestist vihma, vaid äärmine idaserv võib veel kuiv olla. Puhub lõunakaare tuul 5-10, saartel ja läänerannikul edelatuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhusooja on 11 kuni 16 kraadi.

Ennelõuna on vihmane. Saartel saab suurem sadu läbi keskpäeva paiku, mandri lääneosas harvenevad sajuhood pärastlõunal, Ida-Eestis alles õhtu eel ja seal võib ka äikest olla. Tuul pöördub edelast läände ja loodesse ja tugevneb 8-12, puhanguti 17, saartel ja rannikul kuni 23 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 14..19 kraadi.

Õhtul on vihmahooge Harju- ja Virumaal, selgem on taevas saartel ja mandri läänerannikul. Puhub lääne- ja loodetuul 7-12, puhanguti 18, rannikul 23 meetrit sekundis. Õhusooja on 11 kuni 15 kraadi.