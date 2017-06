Kohus võtab Sumeratelt kodu

Helilooja Lepo Sumerat enne ootamatut surma piinanud hirm oma kodust ilma jääda hakkab 17 aastat hiljem reaalsuseks saama – ringkonnakohus otsustas, et Sumerate perekonnal pole õigust Tallinna südalinna korterile, kus nad on elanud üle 30 aasta, kirjutab Postimees.

Ringkonnakohus otsustas, et Tallinna linn eksis 2003. aastal, kui otsustas erastada Gonsiori tänava seitsmetoalise korteri Sumerate perele ning jättis korteri tagastamata või kompenseerimata korteri õigusjärgse omaniku järeletulijale - Suurbritannia kodanikule Edgar Kurgole, kelle emalt Sumerate kasutuses olev korter natsionaliseeriti.

Inglismaal elava Edgari ema Johanna Kurgo lahkus Eestist NSV Liidu ja Saksamaa vahel 1941. aastal sõlmitud kokkuleppe alusel.

Kersti Sumera kavatseb otsuse edasi kaevata riigikohtusse.

"Omandireform on absurd. Kui hoolitsetakse väga selle eest, et järeltulijad varad tagasi saavad, siis tuleks mõelda ka, mis seaduslikud võimalused on kaitsta neid inimesi, kes siin on kogu aeg elanud," ütleb ta.