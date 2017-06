Oidjärv tutvustas rahandusministeeriumis toimunud pressikonverentsil järgmisi tegevusi puidurafineerimistehase riigi eriplaneeringu koostamisel. Ta ütles, et planeeringu algatamisel määratleti ära planeeringuala, milleks on piirkonnad Tartu ja Viljandi lähedal. Väljaspool seda ala ei kavandata midagi.

"Praegu oleme sõlmimas koostöökokkulepet. Tegemist on lepinguga, kus me põhimõtteliselt paneme paika kahe osapoole rollid, kuidas me koostööd teeme, ja planeeringu koostamise tellimise rahastamise. Konsultandi töö eest, kelle me hankega leiame, tasub Est-For Invest. See on kokkuleppe üks kriitilisi punkte," sõnas Oidjärv ja lisas, et lepe peaks saama tehtud lähinädalail ja saab seejärel ka avalikuks.

Veel ühe tegevusena, mis on planeeringute puhul tavaline taktika, tõi Oidjärv välja planeeringu töörühma, kuhu kuuluvad keskkonnaministeeriumi esindaja, rahandusministeeriumi kui koostamise korraldaja esindaja, maavalitsuste spetsialistid, hankega leitav mõjude hindaja ja planeerija ning Est-Fori esindajad.

Töörühmas räägitakse läbi kõik olulisemad planeeringuetapid. Veel ei ole see kordagi koos käinud, aga planeeringute osakonna juhataja kinnitusel kohtutakse õige pea.

Riigi eriplaneeringu protsessis on kaks suuremat osa: asukohavalik ja konkreetses asukohas kogu teema ruumiline läbi lahendamine.

"Asukohavaliku saame tehtud loodetavasti 2018.-2019. aasta jooksul," märkis Oidjärv ja lisas, et seda, millal saab valmis lõplik lahendus konkreetse asukoha vajalike raudtee- ja kõrgepingeliinide ning vajadusel maantee või ristmike uuenduste kohta, ei julge ta praegu prognoosida.

"Mida ma saan praegu öelda, et selle aasta lõpus saame eeldatavasti hakata rääkima sellest, kuidas ja milliseid asukohti me võrdleme ja vastavalt planeeringuseadusele annavad ametkonnad selles etapis ka enda tagasisidet eelistatud asukoha osas," lisas ta.

Est-For Invest OÜ juhatuse liikmed Margus Kohava ja Aadu Polli tutvustasid enda tegevusi seoses ehitise asukoha valimise eeltöödega, mis on toimunud enne planeeringu algatamist.

"Polli märkis rahastajate kohta, et konkreetseid nimesid ei saa öelda, sest kokkuleppeid pole veel sõlmitud, kuid läbi räägitakse mitmete maailma pankadega. Kogu projekti rahastamiseks on juurde vaja leida ka investoreid."

Kohava ütles, et asukoha mõttes on kõige otsustavam roll tehase toimimiseks vajalike kriteeriumide täitmine. Tähtis on leida paik, mis enam-vähem kõigile kriteeriumidele vastaks.

"Tänased investorid on lubanud rahastada kuni uuringuetapi lõpuni," täpsustas Polli.

Teisipäeval andsid Est-Fori esindajad rahandusministeeriumile üle kokkuvõtte tehase rajamise eeltööga kogutud infost ja analüüsidest.

Valitsus otsustas 11. mail algatada riigi eriplaneeringu koostamise Est-For Investi puidurafineerimistehase rajamiseks Emajõe piirkonda. Eriplaneeringu koostamise eesmärk on leida tehase püstitamiseks sobivaim asukoht Viljandi või Tartu maakonnas Emajõe läheduses ning koostada detailne lahendus ehitusõiguse määramiseks.

Riigi eriplaneeringu koostamist korraldab rahandusministeerium.

Est-For Invest plaanib umbes miljardi euro suuruse investeeringuga rajada puidurafineermistehase, mille tooraine vajadus on umbes kolm miljonit kuupmeetrit puitu aastas.

Tehase lõpptoodang läheks ekspordiks.