Ratasega kohtunud Toom: meil on "jaanirahu"

Esmaspäeva õhtul Keskerakonna esimehe Jüri Ratasega kohtunud partei juhatuse liige Yana Toom ei soovinud kohtumisest täpsemat ülevaadet anda, aga ütles, et neil on "jaanirahu" ja et erakonnale mitte liiga teha, siis ta kommenteerida ei soovi.

Toom ütles ERR-ile, et esmaspäeval Jüri Ratasega kohtudes oli huvitavaid mõttevahetusi, aga tal ei ole praegu midagi meediale kommenteerida.

"Ma ei kommenteeri. See, mida ma ütlesin, see polnud nali, et me sõlmime "jaanirahu". Sel nädalal ühtegi sõnumit minult ei tule. Ma ei tea, kas midagi ütleb peaminister, aga mina küll mitte," rääkis Toom.

"Ma ei taha segadust külvata, Mul ei ole teile formuleerida mingisugust sajaprotsendilist tervikasja. Aga kui ma hakkan siin mingisuguseid pusletükke välja laadima, siis sellega ma ei tee muud kui erakonnale liiga ja külvan segadust," lisas Toom veel.

Esmaspäeva hommikul rääkis Yana Toom ERR-ile, et tema jätkamine kohalikel valimistel Põhja-Tallinna Keskerakonna esinumbrina on kahtluse all.

"Mulle ei meeldi peibutuspardiks olla. Ja mulle ei meeldi kui see, et ma üritan toetada oma erakonda, mida erakond ise minult palus, hakatakse kasutama kampaanias minu vastu minu enda erakonnakaaslaste poolt," selgitas Toom.

"See on väike põhjus, mida ma välja tõin kampaania osas. See on üks killuke minu otsusest, mida ma siin üritan langetada," sõnas Toom.