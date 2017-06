Londonis kogunesid inimesed veokirünnaku sündmuskohale ühispalvusele

Rünnaku tagajärjel sai viga kokku 11 inimest, kellest üheksa viidi haiglasse. Juhtumiga seoses teatati varem ka ühe meesterahva surmast, kuid tõenäoliselt saabus tema surm hoopis rünnakule eelnenud terviserikke tagajärjel, vahendasid BBC ja ERR-i teleuudised.

Rünnaku korraldaja oli 47-aastane valge mees, nelja lapse isa Darren Osborne. Mees oli pärit Cardiffi linnast ning mingit varasemat kuriteoregistrit tal polnud.

Briti meedia teatel viitavad pealtnägijate ütlused sellele, et mehe eesmärgiks oli rünnata just nimelt moslemeid. Näiteks tunnistaja Abdul Rahman ütles BBC uudistele, et ründaja oli teatanud, et "ta soovib tappa kõik moslemid".

Ründaja peeti sündmuskohal kaaskodanike abil kinni ning suures osas tänu kohaliku imaami sekkumisele pääses mees omakohtust.

Seven Sisters Roadi lähedal asuv ja kunagi radikaalsete islamistide keskuseks olnud mošee on uute juhtidega täielikult muutunud. Hoolimata juhtkonnamuutusest ja uuest fookusest kogukonnasuhetele, on mošee Pariisi 2015. aasta terrorirünnakute järel saanud hulga ähvarduskirju. Rünnaku hetkel oli sündmuskohal palju inimesi, kes olid parajasti lahkumas õhtuselt palvuselt.

Esmaspäeva õhtul toimunud ühispalvuse ajal ulatasid inimesed üksteisele lilli ja kandsid plakateid, millel olid kirjas hüüdlaused nagu näiteks "Ühiselt igasuguse terrorismi vastu!"

Londoni leiboristist linnapea Sadiq Khan ühines mošee juures palvetajatega. Ta ütles, et London ei lase sellistel rünnakutel kogukondi lõhestada.

"Üks, mis on kõigile terroristidele omane, on väärastunud mõte jagada ja lõhestada meie kogukondi. Me ei lase neil seda teha! Viimase 24 tunni jooksul olete te näinud, kuidas moslemid, juudid, kristlased, hindud, sikhid, usuühendustesse kuulujad ja mittekuulujad, rikkad, vaesed, vanad, noored tulevad kokku ja ütlevad: "Mitte meie nimel, me ei lase end lõhestada, me saame tugevamaks!" Nii et tänan teid väga, et tulite!" rääkis ta.

Juhtumi näol oli Suurbritannias tegu juba neljanda terrorirünnakuga viimase kolme kuu jooksul.