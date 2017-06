Interfax: USA ei vastanud, kas Süürias on olnud kokkupõrkeid Vene vägedega

USA juhitava ISIS-e vastase koalitsiooni ametlik esindaja Ryan Dillon põikas kõrvale otsesest vastusest Interfaxi küsimusele, kas viimasel ajal on olnud kokkupõrkeid koalitsiooni ja Vene sõjaväelaste vahel.

"Süüria on keeruline lahinguruum, kus on palju elemente - koalitsioonijõud, venelased, Süüria demokraatlikud jõud," vastas ta Interfaxi küsimusele, kas koalitsioonil on olnud kokkupõrkeid Vene väega.

Ennist ütles Pentagoni esindaja ajakirjanikele, et "hiljutistes kokkupõrgetes, milles osales Süüria valitsusvägi ja Vene vägi, rakendasime ettevaatusmeetmeid, muutes lennukite asukohta Süürias".

USA on varem rääkinud kokkupõrgetest Süüria valitsusväega, kuid juttu Vene relvajõudude osalemisest neis ei olnud.

Venemaa lubas võtta Süürias sihikule kõik "lendavad objektid"

Venemaa kaitseministeerium teatas esmaspäeval, et neil on kavas võtta sihikule kõik "lendavad objektid", mida märgatakse Süüria piirkondades, kus tegutsevad Vene lennukid.

Moskva tegi avalduse pärast seda, kui USA sõjalennuk tulistas Raqqa provintsi kohal alla Süüria õhuväe lennuki.

Washingtoni teatel tulistati Süüria režiimiväe lennukit pärast seda, kui see oli visanud pomme USA toetatud üksuste lähedale. Damaskus omakorda väitis, et alla tulistatud lennuk oli ISIS-e vastu suunatud operatsioonil.

Vene kaitseministeerium teatas ka seda, et nad peatavad alates 19. juunist USA-ga lennuohutust puudutava sidepidamise. Tegemist on kontaktliiniga, mis on mõeldud võimalike Süüria kohal tekkivate lennuintsidentide ennetamiseks.

Moskva väitel ei kasutanud USA poolt seda suhtluskanalit, kui otsustas Süüria valitsusväe lennuki alla tulistada.

USA teeb tööd sõjalise kuuma liini taastamiseks Venemaaga

USA püüab taastada sõjalise kuuma liini Venemaaga, mis on hädavajalik kaitsmaks mõlema riigi Süürias tegutsevaid jõude, teatas Ühendriikide staabiülemate komitee esimees esmaspäeval.

Kindral Joe Dunford ütles, et USA teeb lähitundidel nii diplomaatiliste kui sõjaliste kanalite kaudu tööd kuuma liini taastamiseks.

Dunford märkis samas, et sidepidamine on viimaste tundide jooksul toiminud.

Austraalia sõjavägi peatas lennud Süürias

Austraalia peatab pärast Süüria sõjalennuki allatulistamist USA poolt ajutiselt kõik lennumissioonid Süüria kohal, teatas sõjavägi teisipäeval.

"Austraalia kaitsejõudude ründeoperatsioonid Süürias on ettevaatusabinõuna ajutiselt peatatud," teatas kaitsejõudude esindaja.