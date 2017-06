Korb: Somelari vabandus oma sõnakasutuse eest on lihtsalt rumal

Korb sõnas keskerakonna pressiesindaja vahendusel, et Somelari sõnakasutus on tekitanud varasemaltki probleeme ning arusaadavalt sai tema enda organisatsiooni inimestel sellest kõrini.

"Haridusministri solvamine oli lihtsalt viimane piisk. Arvamus, et oma niinimetatud sisekoosolekul võid rumalusi rääkida ja seejärel hoopis ise solvuda, kui inimesed sinu öeldut ükskõikselt ei võta, on ikka päris vildakas," leidis Korb.

Endise ministri sõnul näitab Somelari ebaprofessionaalsust ka tõik, et vabanduse ja oma sõnade eest vastutuse võtmise asemel asus mees hoopis rünnakule. "Riigi Kinnisvara ASi juht leiab, et riigile kuuluva hoone müümine poole miljoni euro eest Tartu linnale, on probleem. Linn täidab oma funktsioone, teenindab linnaelanike ja see hoone on Tartu linnajuhtide kinnitusel neile selleks vajalik. Riik ja linn pole eraldi, vaid kohalik omavalitsus on riigi osa. Sellist asja ei peaks tippjuhile selgitama," rääkis Korb.

Tema sõnul on arusaamatu ka Somelari viide Keskerakonnale, samal ajal kui Tartu linnas, kellele RKAS hoone müüb, on võimul Reformierakonna juhitud koalitsioon.

Korbi sõnul on Somelari käitumine ja vabandus lihtsalt rumal ja ebaprofessionaalne ning tal tuleks oma ametist loobuda. "Kui niivõrd kõrgel kohal olev juht ei näe jätkuvalt oma väljaütlemistes probleeme ning ei mõista riigi ja kohaliku omavalitsuse koostöö normaalsust, ei ole riigifirma juhi koht tema jaoks," märkis Korb.

Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) juhatuse esimees Urmas Somelar teatas esmaspäeval, et ta on vastu endise riigihaldusministri Mihhail Korbi soovile võõrandada endine Eesti Rahva Muuseumi näitusemaja Tartu linnale, mitte aga parema pakkumise teinud korporatsioonile Sakala. Somelari väitel teda survestatakse ning sellel eesmärgil olevat lekitatud meediasse ka helisalvestus, kus ta minister Mailis Repsi suhtes ebaväärikaid väljendeid kasutab.

Riigihalduse minister Jaak Aab, kellele RKAS allub, leidis, et haridusministrit "peast rasedaks" nimetanud Somelar läks sõnakasutusega üle piiri ja kuna Somelar ise lahkumisavaldust ei esitanud, tahab Aab tõstatada teema RKAS-i nõukogus.