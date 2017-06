Venemaa ja Hiina korraldavad Läänemerel ühise mereväeõppuse

Õppusest teatasid nii uudisteagentuur Xinhua kui ka kommunistliku partei ametliku ajalehe ingliskeelne versioon Global Times. Viimast tsiteerib ka omakorda ka Venemaa Sputnik, vahendas Yle.

Artiklite kohaselt lahkusid Läänemerele suunduvad Hiina sõjalaevad pühapäeval Hainani saarel asuvast Sanya sadamast. Laevagruppi kuuluvad 052D-tüüpi hävitaja Changsha, fregatt Yungcheng ja abilaev Luoma Järv. Changsha on Hiina üks moodsamaid sõjalaevu.

Vene-Hiina ühisõppus kannab nime Joint Sea 2017 ning selle teine osa korraldatakse septembris Jaapani merel ja Ohhoota merel.

Venemaa ja Hiina on ka varem ühiseid mereväeõppusi korraldanud. Käesoleval aastal on kavas harjutada päästetööde korraldamist ja kaubalaevade kaitsmist.

Soome välispoliitika instituudi vanemteadur Elina Sinkkonen kommenteeris teemat Yle uudistele ning nentis, et Läänemerel õppuse korraldamisega saadavad Moskva ja Peking ilmselge sõnumi USA-le.

"Ameerika Ühendriikidele soovitakse näidata, et koostöö on tihedamaks muutunud ja et sellel on tagajärjed," märkis Sinkkonen.