Prantsusmaa kaitseminister Sylvie Goulard teatas teisipäeval, et tal ei ole kavas uues valitsuskabinetis enam osaleda.

Tagasiastumise põhjuseks on skandaal, mis puudutab seda, kuidas tema kunagine erakond Euroopa Parlamendis assistente palkas. Sisuliselt on tegu järjekordse nn libatöökohtade skandaaliga, mis on Prantsuse poliitikat juba pikemat aega räsinud, vahendasid Reuters, Le Figaro jt.

Endine europarlamendi liige Goulard kuulus aastani 2016 tsentristlikku erakonda MoDem (Mouvement démocrate), mis on käesolevatel valimistel president Emmanuel Macroni erakonna La République en Marche liitlaseks.

"Kaitseministri portfell on suurt väljakutset esitav ametikoht. Meie relvajõudude ja seal teenivate ja oma elu ohtu seadvate meeste ja naiste au ei peaks olema seotud vastuoludega, millel pole nendega midagi pistmist," märkis Goulad.

Macron nimetas pärast presidendiks saamist oma valitsusse erinevate parteide esindajaid, näiteks peaministriks sai Le Havre'i vabariiklasest linnapea Édouard Philippe.

Macron nimetas esmaspäeval Philippe'i uuesti peaministriks pärast nädalavahetusel korraldatud üldvalimiste teist vooru ja palus tal moodustada järgmine valitsus.

President tegi Philippe'ile ülesandeks esitada uus valitsus hiljemalt kolmapäeval Eesti aja järgi kell 18.

Macroni erakond La République en Marche ja selle liitlaseks olev MoDem võitsid äsjastel valimistel parlamendis absoluutse enamuse.

Mais presidendiks saanud Macron on lubanud reformimeelsemat valitsemist ja korruptsiooni suhtes rangemat hoiakut. Presidendivalimiste ajal said nn libatöökohtade skandaalid saatuslikuks näiteks tema paremtsentristlikule konkurendile François Fillonile.