Ministeerium: riigiabitaotlust polnud magusamaksu hääletamiseks näha tarvis

Riigikogus esmaspäeval vastu võetud magusamaksuseadus hõlmab ka magustatud piimajooke, mille vältimiseks taotleb riik luba Euroopa Komisjonilt. Ehkki opositsioon on kritiseerinud, et taotlusdokument ei ole avalik ja sellega tutvumiseks ei jäänud riigikogu liikmetel enne hääletust aega, ei näe rahanduskomisjoni esimees ega ministeerium selles probleemi.

Riigikogu rahanduskomisjoni reformierakondlasest liige Aivar Sõerd ütles enne esmaspäevast magustatud jookide maksu hääletust riigikogus, et riigikogu liikmetel ei olnud eelnevalt võimalust tutvuda Euroopa Komisjonile esitatava riigiabitaotlusega ning lisaks salastas ministeerium taotluse.

Rahandusministeerium vastas küsimusele, miks riigiabitaotlus salastati, et Euroopa Komisjon ei avalikusta riigiabi loa taotlusi ning sama põhimõtet järgib ka Eesti.

"Salastamisest rääkida ei ole päris täpne, sest salastamine käib riigisaladuse seaduse alusel, aga siin tunnistatakse see ametkondlikuks kasutuseks ehk juurdepääsupiirang on seatud avaliku teabe seaduse alusel," rääkis ministeeriumi pressiesindaja Ott Heinapuu.

Ta lisas, et eelnõu ja selle seletuskiri läksid riigikogu liikmetele täiesti korrapäraselt ja põhimõtteliselt on neil võimalik sellega tutvuda. Samas ei pea ministeerium taotlust magusamaksu eelnõuga otseselt seotud osaks.

"Taotlus ei ole eelnõu osa, vaid suhtlus Euroopa Komisjoniga. Põhimõtteliselt kogu selle asja sisu on eelnõus ja seletuskirjas ja meie muudatusettepanekutes kajastatud ilusti. Seda paberit pole tarvis tingimata näidata," sõnas Heinapuu.

Samal seisukohal on ka riigikogu rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin Keskerakonnast.

"Eelnõus ei ole mitte sõnagi sellest taotlusest, nii et otseselt see seotud ei ole," nentis ta ja lisas, et taotlus saab kindlasti tehtud, selles pole kahtlust.

"Ennekõike on sellest huvitatud valitsus ja koalitsioon," kinnitas Stalnuhhin.

Rahanduskomisjoni reformierakondlasest liige Aivar Sõerd kirjutas pühapäeval Delfis, et eelmine rahandusminister Sven Sester lubas edastada riigiabi taotluse teksti riigikogule kohe, kui see valmis saab. Rahanduskomisjonile antud viimane lubadus oli edastada taotluse tekst neile möödunud reedeks.

Sel päeval teatas aga rahandusministeerium Sõerdi sõnul, et riigiabi taotlus tuleb salastada ning selle tekstiga saavad riigikogu liikmed tutvuda vaid allkirja vastu.

"Reedel rahanduskomisjoni vastava protseduuri sooritamiseks kohale minnes teatas aga ministeeriumi esindaja ootamatult, et dokument pole veel valmis, seal on sõnastamist ja sisustamist vajavaid küsimusi ja et ka ministeeriumi riigiabi osakond peab seda veel menetlema. Seega riigikogu enne eelnõu lõpphääletust riigiabi taotlust näha ei saa, eelnõu on aga lõpphääletusel juba esmaspäeval," kritiseeris Sõerd.