EKRE tõusis populaarsuselt kolmandaks parteiks

Reformierakonna toetus oli juunis 25,4, Keskerakonna toetus 25,1, EKRE-t 16,2, Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda (SDE) 14,2, Vabaerakonda 8,5 ning Isamaa ja Res Publica Liitu (IRL) 6,6 protsenti.

Mais oli Reformierakonna toetus 27,5, Keskerakonda 21,8, EKRE-t 13,4, SDE-d 17,8, Vabaerakonda 9,9 ja IRL-i 5,6 protsenti.

Parlamendivälistest erakondadest oli juunis erakonna Eestimaa Rohelised toetus 3,2 protsenti, kuu varem 3,7 protsenti.

Valitsuskoalitsiooni toetus oli juunis 46, mais 45 protsenti.

Erakondade reitinguprotsendid on näidatud nendest, kellel on erakondlik eelistus, seega "ei oska öelda" vastanute protsent elimineeritakse. Antud andmete näitamise viis muudab erakondade reitinguprotsendid võrreldavaks riigikogu valimiste tulemustega.

Kokku küsitles Kantar Emor veebiintervjuude teel 9.-16 juunini 1125 valimisealist kodanikku vanuses 18-74 aastat.

Voogi sõnul jätkub erakondade reitingutes ebastabiilne periood

Uuringufirma Kantar Emor uuringujuhi Aivar Voogi sõnul jätkub erakondade reitingutes ebastabiilne periood.

"Keskerakonna reiting on taastunud peale lühiajalist langust mai alguses seoses 9. mai tähistamisega seotud skandaaliga. Samas Reformierakonna toetus on langenud nende tavapärasele tasemele ning sellega koos on mõlema liidri toetusprotsendid enam-vähem võrdsustunud," ütles Voog BNS-ile.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus on Voogi sõnul samuti langenud nende selle aasta keskmisele tasemele, mis on 14-15 protsenti. "Nende tõus mais oli ka seotud Keskerakonna langusega," lisas Voog.

Järjekordse rekordi on Voogi sõnul teinud Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), kelle toetus on tõusnud 16 protsendi tasemele. "Eelkõige kasvas EKRE reiting meeste hulgas, kus see erakond jagab esimest ja teist kohta koos Keskerakonnaga. EKRE tõus on eelkõige seotud teiste erakondade nõrkuse ja sisetülidega," sõnas Voog.

Isamaa ja Res Publica Liidu reiting on Voogi sõnul juunis sama, mis neil oli eelmise aasta lõpus ning selle aasta alguses.