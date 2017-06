Saksa kantsler Angela Merkel ütles teisipäeval, et on valmis kaaluma Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni ideid euroala reformimiseks.

Merkel ütles ärijuhtidega kohtudes, et euroala ühise rahandusministri ametikoha loomist võib kaaluda, kui "tingimused selleks on kohased".

"Võime kaaluda ka euroeelarvet, kui on selge, et me tugevdame majanduse struktuuri ja tegutseme arukalt," lisas Merkel.