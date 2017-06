Soome valitsus pälvis parlamendi usalduse

Lõhe Põlissoomlaste ridades tekkis pärast seda, kui 10. juunil valiti partei kongressil erakonna uueks juhiks europarlamendi saadik Jussi Halla-aho. Märkimisväärne osa erakonna liikmetest aga pidas Halla-aho senist poliitilist tegevust liiga äärmuslikuks ja olukord tõi kaasa selle, et eelmise nädala teisipäeval lahkus Põlissoomlaste parlamendifraktsioonist kokku 20 poliitikut, sealhulgas kõik erakonda kuulunud ministrid ja parlamendi spiiker Maria Lohela.

See samm tähendas ka seda, et keskerakondlase Juha Sipilä valitsus ei pidanud tagasi astuma ning tööd jätkatakse senise meeskonnaga. Nüüd on lihtsalt valitsuskoalitsioonis Keskerakond, Koonderakond ja endistest Põlissoomlastest koosnev Sinine Tulevik.

Esmaspäeval tutvustas valitsus parlamendile uut valitsusprogrammi ning teisipäeval toimus usaldushääletus.

Valitsuse usaldamise poolt hääletas 104 ja vastu 85 saadikut.

Soome parlamendis on 100 kohta, praegusel valitsuskoalitsioonil on seal kokku 106 kohta (Keskerakond 49, Koonderakond 37 ja Sinine Tulevik 20).