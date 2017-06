May rahustas Iiri peaministrit konservatiivide ja DUPi leppe osas

Iiri valitsusjuht ütles eelmisel nädalal, et Briti valitsus ei tohiks ühelegi Põhja-Iirimaa parteile liialt läheneda. Vardakar lubas Suurbritannia peaministrile Theresa Mayle südamele panna, et Briti ja Iiri valitsused peavad jääma Põhja-Iirimaal erapooletuks, vahendas Politico.

Esmaspäevasel visiidil Londonisse rääkis Varadkar pressikonverentsil, et peaminister rahustas ta leppe osas täielikult maha ning kui selleni ükskord jõutakse, tehakse see avalikuks ning kõik saavad selle sisuga tutvuda.

Varadkari sõnul rääkisid kaks peaministrit kahe valitsuse erilisest rollist kui Põhja-Iiri rahuleppe lisagarantiist.

May ütles ajakirjanikele, et Briti valitsus jäi oma pühendumises Belfasti lepingule täiesti vankumatuks ning kõnelused jätkuvad DUPiga usaldus- ja toetusleppe üle, mille alusel toetaks unionistide kümme saadikut May valitsust kaalukamatel hääletustel.

"Sellise leppele jõudmisel tagame me, et üksikasjad tehakse avalikuks, nii et inimesed saavad näha, millele täpselt lepe tugineb," kinnitas ka May.

Varadkari sõnul arutasid peaministrid ka mõningaid Brexiti teemasid.

Varem on Põhja-Iirimaa ja Šotimaa poliitilised liidrid avaldanud muret konservatiivide ja DUPi võimaliku leppe üle, kartes, et see rikub Belfasti lepingut, millega 1998. aastal Põhja-Iirimaa konflikt lõpetati.