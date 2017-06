Kohalikel valimistel Tallinnas kandideerida kavatseva Urmas Sõõrumaa sõnutsi oleks kõige õigem Haabersti remmelgalt vabandust paluda ja siis see maha saagida. Reidi tee kesklinnas maa alla viimine on tema hinnangul "käkitegu."

Eesti Olümpiakomitee president ja ettevõtja Sõõrumaa rääkis Vikerraadiole, et kui midagi on vaja teha, siis midagi tuleb ka ohverdada.

"Ma paluks selle puu käest andeks, istutaks paarsada uut puud juurde ja arvan, et taevaisa saab aru ja annab mulle andeks," ütles Sõõrumaa vastates küsimusele, et kuidas ta linnapeana konflikti lahendaks.

"Olen kuulnud, et sajakonna aastane puu mäletab palju rohkem, kui meie siin kõik teame. Kindlasti on tegu väärika puuga, kindlasti võimalik temaga kokkuleppele jõuda."

Reidi tee ehitamise kohta lausus Sõõrumaa, et see tuleb kindlasti valmis ehitada, kuna rekkaautode keskklinnast läbisõit on kurjast.

"Kesklinnast läbiminev liiklus osa viia maa alt läbi. Kui mõned inimesed julgevad unistada tunnelist Soome, siis see peaks olema käkitegu," ütles Sõõrumaa. "Kesklinna inimesed, ja eelkõige meie kullasoon turistid, peaksid saama ohutult ja vabalt liikuda nii nagu tahavad."