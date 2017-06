Keskerakonna koalitsioonipartnerid ei võta Savisaare kandideerimist tõsiselt

Seeder ütles lausa, et meedias levinud teate põhjal on selliseid järeldusi teha ennatlik. "Nii palju kui ma meedia vahendusel sellest sõnumist olen aru saanud, siis on see natuke ridade vahelt välja loetud uudis. See on natuke tinglikult väljendatud, et juhul kui ma olen kõlbulik kohtus käimiseks, küllap ma siis olen kõlbulik ka kandideerimiseks ja mine tea, võib-olla ma kandideerin. Siit teha järeldus nüüd, et Edgar Savisaar tegi avalduse, et ta sügisel kindlasti kandideerib on minu arvates ennatlik," kommenteeris Seeder. ERR-ile.

Seeder lisas veel, et Savisaar ei ole praegu aktiivses poliitikas ja kohalike valimiste kontekstis ei ole IRL Keskerakonna koalitsioonipartner.

Jevgeni Ossinovski nimetas Savisaare poliitikapüüdlusi aga kurbnaljakaks. "Eks ta selline natuke kurbnaljakas juhtum ole. On ju päris selge, et Edgar Savisaare aeg Eesti poliitikas on ühemõtteliselt läbi saanud, aga see, et inimene ei suuda sellest lahti lasta on inimlikult traagiline. Aga loomulikult igal inimesel on põhiseaduslik õigus kandideerida juhul kui ta seda soovib," sõnas Ossinovski.

"Edgar Savisaar kindlasti ei kuulu Keskerakonna juhtpoliitikute sekka. Tema aeg on ühemõtteliselt ümber. Selles osas vaevalt, et mingit muutust tuleb ja mingit mõju koalitsioonile sellel ei ole," ütles Ossinovski veel.

Keskerakonna endine esimees Edgar Savisaar, kes on alates eelmisest nädalast korruptsioonisüüdistusega kohtu all, viitas esmaspäeval sotsiaalmeedias tehtud postituses kohalikel valmistel kandideerimisele.