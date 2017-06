Le Penide järjekordne peretüli: isa nõuab tütre tagasiastumist

89-aastane Le Pen selgitas, et tema tütar on süüdi erakonna kesistes valimistulemustes - seda nii presidendi- kui ka parlamendivalimiste ajal. Seda hoolimata asjaolust, et presidendivalimistel sai Marine Le Pen erakonna ajaloo parima tulemuse ning ka parlamendis saadud kaheksa kohta on hetkel kehtivat parlamendivalimiste süsteemi arvestades parlamendi eelmise koosseisuga võrreldes parem tulemus. Samas prognoositi käesoleval aastal Rahvusrindele siiski kaheksast kohast natuke paremat tulemust, vahendasid Politico, BFM TV jt.

Le Pen seenior, keda turvamehed Rahvusrinde koosolekule ei lasknud, väitis ajakirjanike ees, et ta ei pea viha. "Demokraatlik ja vabariiklik reegel on sellistel juhtudel see, et sa astud tagasi," teatas ta oma tütrele.

Konflikt isa ja tütre vahel on kestnud juba aastaid ning seda on Prantsusmaa meedia ka põhjalikult käsitlenud. Ka kevadel toimunud presidendivalimiste ajal süüdistas erakonna asutaja oma tütart selles, et viimase valimiskampaania olevat "liiga pehme".

Lisaks isiklikele probleemidele tulenes tüli erakonna asutaja ja praeguse juhi vahel sellest, et Marine Le Pen soovis valimisvõitude nimel Rahvusrinnet mõõdukamaks kujundada, veteranpoliitik aga jätkas tütre manitsustest hoolimata tavapäraste äärmuslikumate avalduste tegemist. Tüli osapooled tegid teineteise suhtes väga teravaid märkusi - näiteks avaldas Jean-Marie Le Pen lootust, et tema tütar "abiellub ja saab uue perekonnanime".

Tüli jõudis korduvalt ka kohtusaali ning tipnes sellega, et Jean-Marie Le Pen visati lõpuks enda poolt asutatud parteist välja.

Kõmumeedias aga pälvis muuhulgas tähelepanu asjaolu, et ka kohtusaaga ajal elasid isa ja tütar edasi samas mõisahoones ning Marine kolis sealt välja alles pärast seda, kui isa dobermannid tema kassi ära tapsid.