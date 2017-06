ÜRO süüdistab Kongo DV-d ülimalt jõhkra relvarühmituse toetamises

ÜRO inimõigusvolinik süüdistas Kongo Demokraatliku Vabariigi võime Kasai provintsis ülimalt jõhkraid rünnakuid sooritava uue relvarühmituse toetamises. Näiteks on teateid selle kohta, kuidas rühmituse võitlejad on tapnud ja sandistanud imikuid ning rasedaid naisi lõhki lõiganud.

"Mulle tekitab õõvastust uue rühmituse nimega Bana Mura loomine ja relvastamine, et väidetavalt toetada võime võitluses Kamwina Nsapu (mässuliste) vastu. Samas on see sooritanud kohutavaid rünnakuid tsiviilisikutele luba ja lulua etnilistele gruppidele," ütles Zeid Ra'ad Al Hussein ÜRO inimõigusnõukogule.

"Mitmetest Kamonya piirkonna küladest pärit põgenikud on teatanud, et Bana Mura on viimase paari kuu jooksul lasknud maha, raiunud või põletanud surnuks või sandistanud sadu külaelanikke, sealhulgas hävitanud terveid külasid," selgitas inimõigusvolinik Reutersi teatel.

"Minu meeskond on näinud kahe aasta vanuseid lapsi, kellel on jäsemeid ära raiutud, paljudel imikutel on matšeetega tekitatud haavad või põletushaavad," jätkas ta Genfis peetud sõnavõtus.

ÜRO pressiesindaja ütles AFP-le, et jätkuvalt pole selge, kas Bana Murat toetatakse riigi või kohaliku omavalitsuse tasandilt.

Kongo DV keskosas Kasais on kaheksa kuud väldanud vägivallas hukkunud üle kolme tuhande inimese, teatas katoliku kirik teisipäeval.

Kiriku andmeil on julgeolekujõudude ja hõimurühmituste kokkupõrgetes saanud surma 3283 inimest ja "täielikult hävinud" 20 küla. Kümme neist hävitasid Kongo DV relvajõud (FARDC), neli hõimurühmitused ja kuus tundmatud üksused.