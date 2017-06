Haldusreformi komisjon: valitsus peaks kaaluma Keilale erandi tegemist

Piirkondlikud komisjonid kogunesid teisipäeval selleks, et arutada veelkord omavalitsuste sundliitmisel lahtiseks jäänud küsimusi. Arutlusel oli ka enim kohalikes vastuseisu tekitanud Keila linna ühendamine piirkonna nelja vallaga.

"Lähtudes sellest, et valitsus on jätnud ühendamata mitmed omavalitsuse suuruse miinimumikriteeriumile vastavad omavalitsused, leiti, et sellise ühtlase lähenemise kontekstis tuleks ka siin valitsusel kaaluda Keila osas menetluse lõpetamist ehk siis erandi andmist," ütles Põhja-Eesti piirkondliku komisjoni esimees Kaia Sarnet pärast koosolekut "Aktuaalsele kaamerale".

Ta lisas, et põhimõtteliselt samasugune lähenemine oli ka teiste läbivaadatud ühinemise otsuste osas.

"Sama kehtiks Haljala, Vihula ja Sõmeru, Rakvere valla ühinemise puhul. Tuli analoogne otsus, siin küll otsustused veidi sõnastuse osas erinevad," märkis Sarnet.

Komisjon arutas tema sõnul ka seda, et tegelikult oleks perspektiivis siiski õige need ühinemised ära teha.

"Kas siis juba vabatahtlikuna omavalitsuste enda poolt või siis, kui kunagi valitsus ja riigikogu otsustavad järgmise etapi omavalitsusreformi teha, siis järgmises etapis," selgitas komisjoni esimees.

Ta tõi välja, et kui vaadata, millised ühinemised toimuvad üle Eesti, on tähtis, et valitsus lähtuks kõigi ühinemiste puhul samadest põhimõtetest.

"Teisest küljest toonitati veel kord ka ekspertide poolt, et Keila on siiski oma tagamaa jaoks küllalt oluline keskus ja iseenesest nende toimivuse mõttes perspektiivis oleks neil otstarbekas omavahel ühineda," tõdes Sarnet.

Lõuna-Eesti piirkondliku komisjoni arutelu oli tema sõnul tunduvalt põhjalikum ja pikem kui Põhja-Eesti komisjonis, sest ekspertide kindel seisukoht oli, et Luunja tuleks ühendada Tartu linnaga ja Nõo Elva linna ja vallaga.

Põhjenduseks tõi Sarnet selle, et Luunja, eriti üks osa sellest on juba suhteliselt hästi Tartuga integreeritud.

"Nõo puhul on samasugused küsimused. Samas pärast pikka diskussiooni leiti ka selles komisjonis, et tuleb vaadata laiemalt seda omavalitsuste ja haldusstruktuuri pilti kui seda on otseselt Tartumaa ja Tartu ümbrus. Kuigi eelistatud variant oleks nende ühinemistega edasi minna, siis teise variandina tuleks valitsusel kaaluda ka nende ühinemiste lõpetamist, just sellel põhjusel, et tagada ühtne kohtlemine üle terve Eesti," lausus komisjoni juht.

Valitsus kinnitas eelmisel nädalal haldusterritoriaalse korralduse muudatused, mille järgi viiakse omavalitsuste ühendamised lõpuni 12 varasemalt tehtud ettepaneku järgi. Kuuest ühendamisettepanekust loobuti ja neli ettepanekut saadeti piirkondlikele komisjonidele uuesti hindamiseks.