Georgia osariigi valimistest on saanud Trumpi administratsiooni proovikivi

Kuigi nimetatud koht on olnud juba 1979. aastast saadik vabariiklaste käes, võib olukord seekord muutuda. Nimelt näitavad arvamusküsitlused, et demokraadist kandidaat Jon Ossoff omab vabariiklane Karen Handel ees väikest edumaad.

Analüütikute sõnul pole käesoleval juhul tegu vaid Georgia osariigi üht kohta puudutava poliitilise heitlusega, vaid sisuliselt on käimas "referendum" Trumpi administratsiooni ja teda toetavate vabariiklaste asjus.

Käesolevaid valimisi on juba nimetatud "ajaloolisteks" ning kindel on see, et tegu on ajaloo kõige kallima heitlusega ühe esindajatekoha pärast. Valimiskampaaniate peale on praeguseks kulunud juba rohkem kui 40 miljonit dollarit. Teisel kohal selles arvestuses on esindajatekoja vabariiklasest spiikri Paul Ryani tagasivalimine eelmisel aastal, tookord kulus valimiskampaaniate peale oluliselt väiksem summa - 19,8 miljonit dollarit.

Väljaande Politico analüüsi kohaselt tasub Georgia 6. valimispiirkonna valimiste puhul pöörata tähelepanu seitsmele nüansile:

1. kui kõrgeks kujuneb valimisaktiivsus? Kui tavaliselt soosib kõrge aktiivsus üldjuhul demokraate, siis praegu, kui Trumpi vastu meelestatud demokraatide aktiivsus on juba nagunii kõrge, võib see olla hea märk hoopis vabariiklastele;

2. kuidas võtavad valijad vastu tsentristliku ja mõõdukust taotleva valimisplatvormi. Kuigi Ossoff alustas alguses hüüdlausega "Ajage Trump vihaseks", siis nüüd on ta asunud heitunud vabariiklaste häälte püüdmiseks pigem mõõdukama ja tsentristlikuma kandidaadina esinema. Kuigi Handel on võtnud vastu nii Trumpi kui ka Mike Pence'i toetuse, on ta omakorda korduvalt rõhutanud, et ta ei ole "Valge Maja käepikenduseks";

3. presidendivalimistel võitis Trump selle piirkonna vähem kui kahe protsendipunktiga ning prognooside kohaselt pole ta seal populaarsemaks muutunud. Demokraadid loodavad, et kui vabariiklased seal nüüd lüüa saavad, on see päästikuks ka analoogsetele arengutele mujal riigis;

4. kuidas mõjutab valimistulemust eelmisel nädalal toimunud tulistamisjuhtum, kus Trumpi vihkav ja demokraate toetav mees tulistas vabariiklastest rahvasaadikute pihta;

5. kuidas mõjutab võimalik demokraatide hea tulemus teisi vabariiklastest kongresmene ja nende edasisi samme ehk kas see sunnib mõnd vabariiklasest poliitikut muutma oma hoiakut Trumpi administratsiooni suhtes;

6. tuleb siiski meeles pidada, et tegu on vaid üksikute erakorraliste valimistega ning selle tulemust ei tasu edasisi arenguid prognoosides liiga palju tõlgendada;

7. erakorralised valimised toimuvad kolmapäeval ka Lõuna-Carolina 5. valimispiirkonnas, sest seda kohta hoidnud Mick Mulvaney sai Valge Maja eelarvejuhiks. Selles piirkonnas ei tohiks aga üllatust tulla ning vabariiklane Ralph Norman peaks saavutama demokraadist konkurendi Archie Parnelli üle kindla võidu.