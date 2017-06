Ülikoolid vähendavad vastuvõttu bakalaureuseõppes

TTÜ õppeprorektori Jakob Kübarsepp selgitas "Aktuaalsele kaamerale", et praegused koolilõpetajad on sündinud ajal, mil sündimus oli väike. Teise põhjusena tõi Kübarsepp välja, et paljud eesti noored lähevad välismaale õppima.

"Me viisime läbi õppekavade reformi kõrghariduse esimesel astmel, vähendame õppekohtade arvu kolmandiku võrra," rääkis ta ja lisas, et magistriõppes pole ülikoolil õppekohtade täitmisega väga suuri probleeme olnud.

Tallinna Ülikool vähendab vastuvõttu bakalaureuseõppes ja suurendab magistriastmes. Maaülikoolil on aga plaanis vähendada õppekohtade arvu mõlemas astmes.

"Ühelt poolt on see reaktsioon ühiskonnas toimuvale ehk siis keskharidust omandanud kandidaate ongi vähem ülikooli astumas. Ja teiselt poolt on see soov teatud määral ka konkurentsi tihendada. Kui on vähem õppekohti, on pingelisem konkurents ja loodame saada paremad kandidaadid, motiveeritumad kandidaadid," põhjendas Maaülikooli õppespetsialist Eda Aitsen.

Tartu Ülikool on ainuke neljast kõrgkoolist, kus ei ole kavas õppekohtade arvu vähendada. Ülikool märkis, et mullune vastuvõtt oli edukas ning magistriõppes on kohtade arv tõusnud seoses rahvusvaheliste õppekavade lisandumisega.