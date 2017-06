Virtsu-Kuivastu liini lisareiside piletid müüdi päevaga läbi

Jaanide perioodiks Virtsu-Kuivastu praamiliini graafikusse esmaspäeval täiendavalt lisatud nelja lisreisi piletid on tänaseks kõik juba välja müüdud.

TS Laevad kinnitas, et neil on pühade ajaks Virtsu-Kuivastu liinil valmisolekus ja mehitatud kolm suurt laeva ja kui tekib järjekord, on ettevõttel ministeeriumi luba vajadusel graafikuväliste lisareiside tegemiseks.

Majandusministeeriumi teatel on tänavu suursaarte liinidel üleveo võimekus suurem kui eelmisel aastal.

"Virtsu-Kuivastu liinil kolm suurt laeva jaanipäeva perioodil ka sõidavad. Kolmas laev võib minna liinile, kui kõik piletid on välja müüdud ja nõudlus on olemas ning kahe laevaga ei suudeta reisijate hulka ära teenindada," selgitas ministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna juhtaja Taivo Linnamägi.