Korrakaitsjad tegid Brüsseli raudteejaamas kahjutuks pommiga ähvardanu

Belgia meedia teatel tegid raudteejaama turvanud sõdurid laskudega kahjutuks pommivööga ähvardanud mehe. Keegi teine vahejuhtumis vigastada ei saanud.

Kohalik politsei teatas sotsiaalmeedias, et olukord on kontrolli all. Ettevaatusabinõuna evakueeriti inimesed ka linna keskväljakult.

Military has neutralized an individual in #Brussels Central Station. Situation is under control. Follow our instructions & @CrisiscenterBE — PolBru (@zpz_polbru) June 20, 2017

Twee luide ontploffingen in Brussel Cebtraal. Voor mijn neus. Dan snelle knallen na elkaar. pic.twitter.com/FDqVAjgGYg — Rémy Bonnaffé (@remybonnaffe) June 20, 2017

Le périmètre de sécurité est élargi autour de la Gare centrale à #Bruxelles. pic.twitter.com/vpwtjlTWrB — Olivier le Bussy (@OlileBussy) June 20, 2017

Mullu märtsis hukkus Brüsseli lennujaama ja metroo terrorirünnakutes kokku 32 inimest.