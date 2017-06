Maailmaturu naftahinnad jätkasid langust

Toornaftatehingute hind New Yorgi börsil langes 92 senti 43,51 USA dollarini barrelist. Londoni Põhjamere brendi hind liikus allapoole 89 senti 46,02 dollarini barrelist.

Nafta hinnad jätkasid teisipäeval langust seoses jätkuvate signaalidega, et naftavarude tase ei ole maailmas langenud.

Hinnad on langenud järsult seoses jätkuvate märkidega, et tootmise tase on jätkuvalt kõrge ja naftakartell OPEC ei suuda tootmiskärpeid ellu viia. Eriti huvipakkuvad on varsti avalikustavad USA tootmismahtude numbrid.

"Kui me ei näe märgatavat toornafta varude vähenemist, ei saa välistada võimalust, et lühiajaliselt nafta hind jätkab langemist," ütles Forex.com analüütik Fawad Razaqzada.