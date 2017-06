Georgia osariigi valimistel võitis vabariiklane Karen Handel

Demokraadid olid lootnud koha saada, et anda järjekordne hoop Donald Trumpile.

Kui loetud oli 83 protsenti häältest, siis juhtis Handel 52,6 toetusprotsendiga 47,4 vastu, mille oli kogunud tema demokraadist rivaal Jon Ossoff, mille põhjal telekanal CNN kuulutas Handeli võitjaks.

Congratulations to Karen Handel on her big win in Georgia 6th. Fantastic job, we are all very proud of you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2017

Analüütikute sõnul pole käesoleval juhul tegu vaid Georgia osariigi üht kohta puudutava poliitilise heitlusega, vaid sisuliselt on käimas "referendum" Trumpi administratsiooni ja teda toetavate vabariiklaste asjus.

Valimisi on juba nimetatud "ajaloolisteks" ning kindel on see, et tegu on ajaloo kõige kallima heitlusega ühe esindajatekoha pärast. Valimiskampaaniate peale on kulunud rohkem kui 40 miljonit dollarit.