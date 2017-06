ERR Brüsselis: inimesed kardavad, kuid hakkavad terrorirünnakutega harjuma

Inimesed evakueeriti ja politsei piiras ligipääsu jaama ümber kesklinnas. Keegi peale kahtlustatava viga ei saanud. Belgia prokuratuur uurib juhtunut kui terroriakti, vahendasid ERR-i teleuudised.

Sündmuskohal viibiva ERR-i korrespondendi Johannes Tralla sõnul piirasid politseinikud Brüsseli keskjaama ümber.

"Minagi seisan praegu siin politsei lindi taga. Minu selja taga on kõikjal patrullis politseinikud ja sõdurid," märkis Tralla.

Raudteejaama pagasitöötaja Nicolas oli üks esimesi, kes kutsus abi. Ta oli arvatavast terroristist vaid paari meetri kaugusel.

"Ta oli umbes 30-35-aastane, päevitunud, kandis enamvähem valget särki ja musti teksaseid," ütles raudteejaama pagasitöötaja Nicolas van Herrewegen ERR-ile.

Belgia föderaalprokurör Eric van der Sypt ütles rahvusringhäälingule, et kahtlusalune lasti rongijaamas maha.

"Umbes kell 20.30 toimus siin rongijaamas plahvatus. Kahtlusaluse lasid kohe pärast plahvatust maha sõjaväelased, kes viibisid kohapeal. Me käsitleme toimunut kui terroriakti. Õnneks ei olnud teisi ohvreid," ütles Belgia föderaalprokurör.

Rongifirma Infrabel pressiesindaja Arnaud Reymann ütles, et kell 20.49 ütles meile rongijuht, et inimesed lähevad üle rööbaste ja on paanikas. "Me pidime rongiliikluse peatama. Ka politsei palus meil liikluse peatada," rääkis Reymann.

Brüsseli raekojaplats asub keskjaamast mõnesaja meetri kaugusel ning Belgia meedia teatel evakueeriti linna keskväljak pärast plahvatust, kuid mõni tund hiljem istub seal jälle kümneid inimesi, kes naudivad sooja õhtut ja ütlevad, et nad küll veidi kardavad, kuid on terrorirünnakutega samas ära harjunud.