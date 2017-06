Riigiprokuratuur süüdistab ettevõtja Henry Kallast rahapesus

Eesti Ekspress kirjutab, et mai lõpus arestis Harju maakohus laiendatud konfiskeerimise tagamiseks Kallaselt läbiotsimisel ära võetud rohkem kui 100 000 eurot sularaha.

Juhtiva riigiprokuröri Steven-Hristo Evestuse sõnul laekus aastatel 2012–2013 Soomest Kallase firma arvele üle 3,5 miljoni euro.

Soome prokuratuur süüdistas Kallast laenuandja kuriteos ja andis mehe kohtu alla, kuid Helsingi kohus otsustas, et menetlus on aegunud. Samas tõlgendavad Eesti juristid seda teisiti, märkis leht.

Kallase advokaat Jaak Siim ütles, et tema klient on Soomes kõigis esitatud süüdistustes õigeks mõistetud ning seega ei saa rääkida Soomes toimunud eelkuriteost, mis on rahapesusüüdistuse puhul hädavajalik.

Prokurör Evestus on vastupidisel seisukohal kohtuasja aegumine Soomes ei välista Kallase vastutusele võtmist kodumaal.

Rahapesuprotsess Kallase üle algab Harju maakohtus augustis.

Ulatusliku rahapesu eest näeb karistusseadustik ette 2–10 aastat vangistust.