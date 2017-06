Toiduainetööstuse liit, põllumajandus-kaubanduskoda ja kaubandus-tööstuskoda saatsid presidendile pöördumise jätta välja kuulutamata magustatud jookide maksustamise seadus, sest see on nende väitel põhiseadusvastane ja seaduse menetlemisel on eiratud hea õigusloome tava.