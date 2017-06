Tuntud kohtutäitur Tärno tahab kohtult enda võlgade ümberkujundamist

Eesti Ekpsress kirjutab, et maksejõuetuks kuulutamise korral kaotab Tärno töö, sest pankrotis inimene ei tohi töötada kohtutäiturina.

Lehe andmetel soovib Tärno, et pank unustaks suurema osa tema võlast, sest muidu võivad pankrotistuda nii tema ise kui Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda ning võla peavad tasuma maksumaksjad.

Tärno väidab, et ta upub võlgadesse, ja palub, et võlausaldajad unustaksid neist suurema osa. "Ta hindab, et suudab tasuda vaid 20 protsenti võlgadest ja sedagi mitte kohe, vaid viie aasta jooksul," märkis leht.

Seadus näeb ette, et kui kohtutäitur teeb töise vea ja ei suuda sellega tekitatud kahju hüvitada, siis saab võla välja nõuda Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojalt.

Töiste vigade puhul rakendub kohustuslik kindlustus, kuid see katab vaid 64 000 eurot, samas on Tärnole esitatud kahjunõue hulga suurem.

Suurem nõue tekkis Tärnole seoses kaubalaeva OMG Tosno müügiga aastaid tagasi, mille ta pani enampakkumisele, kuid ei kandnud laekunud raha kohe võlausaldajast Peterburi Pangale.

Pank sai raha kätte pärast pikka protsessimist 1168 päeva ehk üle kolme aasta hiljem. Samas jätkus jõukatsumine teemal, kas pangal on õigus saada hüvitust, sest pank väitis, et ta ei saanud sel ajal, kui raha Eestis kinni oli, seda välja laenata ja intressitulu teenida.

Kohtuasi lõppes Tärno kaotusega ning kohus mõistis temalt panga kasuks välja 131 000 eurot viivist ning peaaegu 15 000 eurot menetluskulusid, samas jätkub vaidlus ühes tsiviilasjas, kus viivis võib ulatuda 76 000 euroni, menetluskulud sinna otsa.

Tärno väitel teenib ta paar tuhat eurot kuus, samas oli tema maksustatav tulu FIE-na veel kaks aastat tagasi 111 000 eurot, kuid mullu kukkus see 300 euro peale.

Lehe andmetel puudub Tärnol isiklik kinnisvara, ta märgib oma elukohana talu Muhumaal, mis kuulub tema naisele. Naisele kuulub lehe väitel veel korter Kadriorus, maatükid Viimsi vallas, Saaremaal ja Muhu saarel.

Naise vara mehe võlgade tasumisel arvesse võtta ei saa, sest aprillist 2004 kehtib Tärnode abielus lahusvara põhimõte.

Justiitsministeeriumi teatel toimus Tärno suhtes ka distsiplinaarmenetlus, kuid rikkumisi ei tuvastatud.