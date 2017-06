Uberi tegevjuht Kalanick astus tagasi

Tagasiastumise põhjuseks on hiljuti avalikkuse ette jõudnud skandaalid, mis puudutavad rahvusvahelises start-up firmas levinud "meestekeskset töökultuuri", mille raames on esitatud ka süüdistusi seksuaalses ahistamises. Lisaks on ettevõtet ja selle juhti süüdistatud tarkvaraga manipuleerimises ja Uberi juhtide ülbes kohtlemises, vahendas Bloomberg.

Uberi sõidujagamisteenuse kiire leviku peamiseks arhitektiks peetud Kalanick tunnistas, et ta vastab tagasiastumisega investorite soovile ning tahab seega vältida järjekordset konflikti.

Samuti mängis Kalanicki tagasiastumises rolli tema ema hiljutine hukkumine paadiõnnetuses.

"Ma armastan Uberit rohkem kui midagi muud maailmas ja sellel raskel hetkel oma isiklikus elus olen ma tulnud vastu investorite nõudmisele kõrvale astuda selleks, et Uber saaks uuesti naasta arendamise juurde ilma, et eksitada end järjekordse tüliga," teatas Kalanick oma avalduses.

Kalanick jääb endiselt Uberi nõukogu liikmeks.